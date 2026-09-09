Rihanna heizt mit sexy Pics nochmal richtig ein

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, doch Sängerin Rihanna sorgt nochmal für ordentlich Temperatur-Anstieg. Mit super-sexy Pics heizt sie ihren Fans richtig ein.
Mitte September holt Sängerin Rihanna den Sommer nochmal zurück. Denn die 38-Jährige präsentierte sich von ihrer hottesten Seite. Auf Instagram postete sie nun eine Bilder-Reihe, auf der sie hauptsächlich von hinten zu sehen ist.
Hier zeigt Sängerin Rihanna frech ihre Kehrseite:
Dazu schreibt sie: „Der Sommer ist vorüber, aber es gibt noch immer Bilder zu posten“. Die Sängerin zeigt sich in ihrem Posting nur knapp bekleidet, in schwarz-geblümten Dessous, die ihre Kurven in Szene setzen. Die Fans sind begeistert, schicken Rihanna jede Menge Herz- und Flammen-Emojis.
Eigene Dessous-Marke
Rihanna ist bekannt für ihre sexy Fotoshootings. Die Sängerin zeigt sich einfach gerne leicht bekleidet und in sexy Posen. Ihren tollen Körper nutzt sie vor allem auch, um ihr eigenes Mode-Label zu vermarkten.
Mit Savage x Fenty gründete Rihanna ein Label, wo für jeden etwas dabei ist. Bei ihren Models setzt die Sängerin auf Body Positivity, Natürlichkeit und Diversität. Neben Plus-Size-Models gibt es bei Savage x Fenty auch Models, die Narben am Körper tragen. Zudem setzt die Sängerin auf Models unterschiedlichster ethnischer Herkunft.
Sexy und sozial
Rihanna hat drei Kinder, ihre jüngste Tochter wurde 2025 geboren. Mit dem Rapper A$AP Rocky ist sie seit 2020 liiert. Sie gilt nicht nur als eine der erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten, sondern zeigt auch immer wieder soziales Engagement, setzt sich für Body Positivity und gegen Rassismus ein.
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