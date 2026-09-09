Gericht: Freispruch im Zweifel für Rapper K‘naan

Der somalisch-kanadische Musiker K‘naan, dessen Song „Wavin‘ Flag“ die inoffizielle Hymne der Fußball-WM 2010 in Südafrika war, ist vom Vorwurf sexueller Gewalt freigesprochen worden.
Laut Medienberichten befand das Gericht in der kanadischen Stadt Québec zwar, dass jene Frau, die die Vorwürfe gegen den Rapper erhebt, ihre Anschuldigungen in glaubwürdiger Weise dargelegt habe. Auch meldete sie laut dem Sender CBC Zweifel an K‘naans Version der Geschehnisse an. Dennoch reiche die Beweislage für eine Verurteilung nicht aus.
Die Vorwürfe beziehen sich auf einen Vorfall im Jahr 2010 in Québec. K‘naan, der mit bürgerlichem Namen Keinan Abdi Warsame heißt, soll damals eine Frau in einem Hotelzimmer sexuell angegriffen haben, als er wegen eines Musikfestivals in der Stadt war. Die Frau hatte dann im Mai 2022 Anzeige erstattet.
Flucht nach Kanada im Alter von 13 Jahren
K‘naan wurde 1978 in der somalischen Hauptstadt Mogadischu geboren, von wo er im Alter von 13 Jahren nach Kanada floh. Mithilfe von Rap-Musik lernte er Englisch und startete Ende der 1990er seine Musikkarriere. Sein 2009 veröffentlichtes Lied „Wavin‘ Flag“ über die Überwindung der Probleme Somalias wurde von Coca-Cola während der WM in Südafrika als Werbe-Hymne genutzt.
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