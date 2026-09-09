Gericht: Freispruch im Zweifel für Rapper K‘naan

Flucht nach Kanada im Alter von 13 Jahren

K‘naan wurde 1978 in der somalischen Hauptstadt Mogadischu geboren, von wo er im Alter von 13 Jahren nach Kanada floh. Mithilfe von Rap-Musik lernte er Englisch und startete Ende der 1990er seine Musikkarriere. Sein 2009 veröffentlichtes Lied „Wavin‘ Flag“ über die Überwindung der Probleme Somalias wurde von Coca-Cola während der WM in Südafrika als Werbe-Hymne genutzt.