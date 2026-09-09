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Hurrikan in Malibu

Erdloch verschluckte Einfahrt von Nicolas Cage

Ausland
09.09.2026 20:54
Heftige Regenfälle und die starke Brandung unterspülten das Luxusanwesen des Hollywood-Stars. Ob ...
Heftige Regenfälle und die starke Brandung unterspülten das Luxusanwesen des Hollywood-Stars. Ob das Haus abgerissen werden muss, ist noch unklar.(Bild: AP/Ethan Swope)
Porträt von Kronen Zeitung
Porträt von krone.at
Von Kronen Zeitung und krone.at

Hurrikan „Marie“ hat an der Küste Kaliforniens in den vergangenen Tagen schwere Schäden angerichtet. Unter den Betroffenen findet sich auch US-Schauspieler Nicolas Cage. Sein Luxusanwesen wurde teilweise von einem Erdloch verschluckt.

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Riesiges Einsatzkräfteaufgebot entlang des berühmten Pacific Coast Highways in Malibu, Kalifornien. Die zuletzt starke Brandung und der Hurrikan „Marie“ haben zahlreiche Liegenschaften der meist gut betuchten Anrainerschaft vor Ort in Mitleidenschaft gezogen. Ein Anwesen ist ganz besonders stark betroffen: Dabei handelt es sich laut dem US-Onlineportal „TMZ“ um die „bescheidene“ Bleibe von Hollywood-Star Nicolas Cage (62).

Der gesamte Straßenabschnitt ist aus Sicherheitsgründen abgesperrt.
Der gesamte Straßenabschnitt ist aus Sicherheitsgründen abgesperrt.(Bild: AP/Ethan Swope)
Ein Blick in das Innere des Erdlochs: Neben Bauschutt findet man dort auch ein Baustellen-WC.
Ein Blick in das Innere des Erdlochs: Neben Bauschutt findet man dort auch ein Baustellen-WC.(Bild: AP/Ethan Swope)

Ob der „Stadt der Engel“-Darsteller zum Zeitpunkt der Geschehnisse vor Ort war, ist nicht bekannt – die Situation und die Schadenslage aber sehr wohl. Denn ganze Teile des Hauses mit Traumausblick auf die (nach wie vor) sehr wilde Gischt des Pazifiks wurden beschädigt oder sind zuletzt sogar weggebrochen. Dazu klafft ein besonders spektakulär aussehendes Loch in der Auffahrt der Luxusimmobilie mit dem aktuellen Luxusproblem. In dem Krater ist nämlich Wasser zu sehen, das sich zwischen den vormals unterirdischen Stützpfeilern hin und her bewegt und das gesamte Konstrukt komplett ausgewaschen hat.

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