Erdloch verschluckte Einfahrt von Nicolas Cage

Ob der „Stadt der Engel“-Darsteller zum Zeitpunkt der Geschehnisse vor Ort war, ist nicht bekannt – die Situation und die Schadenslage aber sehr wohl. Denn ganze Teile des Hauses mit Traumausblick auf die (nach wie vor) sehr wilde Gischt des Pazifiks wurden beschädigt oder sind zuletzt sogar weggebrochen. Dazu klafft ein besonders spektakulär aussehendes Loch in der Auffahrt der Luxusimmobilie mit dem aktuellen Luxusproblem. In dem Krater ist nämlich Wasser zu sehen, das sich zwischen den vormals unterirdischen Stützpfeilern hin und her bewegt und das gesamte Konstrukt komplett ausgewaschen hat.