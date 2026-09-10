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„Zugänge“ beim GAK:

Der Sportchef kehrt mit Verstärkung zurück

Fußball National
10.09.2026 13:44
Sportchef Tino Wawra übernimmt ab sofort wieder das Amt des Sportdirektors.
Sportchef Tino Wawra übernimmt ab sofort wieder das Amt des Sportdirektors.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Sportdirektor Tino Wawra übernimmt ab Oktober wieder die volle sportliche Verantwortung beim GAK. Marco Perchtold verstärkt die operative Führung, während Andreas Lienhart in seine ursprüngliche Position als Leiter des Scouting-Bereichs und Kaderplaner zurückkehrt.

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Nach seiner gesundheitlich bedingten Pause kehrt Tino Wawra ab sofort schrittweise in den operativen Bereich des GAK zurück. Ab dem 1. Oktober wird er wieder die volle sportliche Verantwortung als Sportdirektor übernehmen. In den vergangenen Wochen hatte Chefscout Andreas Lienhart die Agenden der sportlichen Leitung inne. Er kehrt wieder zurück in den Scouting-Bereich, bleibt Hauptverantwortlicher für die Identifikation und Betreuung von Entwicklungsspielern.

Zur strukturellen Stärkung übernimmt Ex-Kapitän Marco Perchtold ab sofort die Funktion des Sportvorstands. Mit seiner jahrelangen Expertise wird er künftig für die sportliche Gesamtentwicklung des Vereins Verantwortung übernehmen. Sein Fokus liegt außerdem auf der Weiterentwicklung des Nachwuchs-, Akademie- und Frauenfußballs.

Ex-Kapitän Marco Perchtold wird Sportvorstand beim GAK.
Ex-Kapitän Marco Perchtold wird Sportvorstand beim GAK.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)

„Ich kenne den GAK in all seinen Facetten und weiß, was diesen Klub ausmacht, sagt Marco Perchtold, „seit meinem Karriereende als aktiver Spieler durfte ich bereits verschiedene Aufgaben im Verein übernehmen. Umso schöner ist es, jetzt als Sportvorstand noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Unser Ziel ist es, den Verein gemeinsam nachhaltig weiterzuentwickeln.“

„Wir sind glücklich, dass Tino Wawra wieder zu uns stößt, sagt Präsident Rene Ziesler, „ein großer Dank gilt Andi Lienhart, der in einer schwierigen Phase sofort Verantwortung übernommen hat und uns mit seiner Expertise als Chefscout natürlich auch weiterhin erhalten bleibt.“

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