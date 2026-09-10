Der Sportchef kehrt mit Verstärkung zurück

Nach seiner gesundheitlich bedingten Pause kehrt Tino Wawra ab sofort schrittweise in den operativen Bereich des GAK zurück. Ab dem 1. Oktober wird er wieder die volle sportliche Verantwortung als Sportdirektor übernehmen. In den vergangenen Wochen hatte Chefscout Andreas Lienhart die Agenden der sportlichen Leitung inne. Er kehrt wieder zurück in den Scouting-Bereich, bleibt Hauptverantwortlicher für die Identifikation und Betreuung von Entwicklungsspielern.