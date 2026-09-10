Alles Gewinner

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Fußball National
10.09.2026 13:53
(Bild: Eva Manhart, stock.adobe.com)
Porträt von Peter Moizi
Von Peter Moizi
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Die „Krone“ berichtet nicht nur über Sport, sondern beleuchtet ihn in allen Facetten. Sie unterstützt Athletinnen und Athleten sowie Verbände, fängt die Emotionen der Fans ein, motiviert, animiert und bringt die breite Masse in Bewegung. Die größte Sportredaktion des Landes ist kein fader Ergebnisdienst mit Agenturmeldungen und KI-Unterstützung, sondern versteht sich vielmehr in der Rolle, eine einzigartige Verbindung zwischen Sportlern, Anhängern und Vereinen zu schaffen. Ein knapp 70-köpfiges Reporterteam von Bregenz bis Eisenstadt arbeitet täglich an der journalistischen Weiterentwicklung und ist hautnah am sportlichen Weltgeschehen dran, um auf allen Kanälen unverwechselbare Eindrücke zu übermitteln.

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Fan.at bietet gemeinsam mit sportkrone.at (siehe Story im Sportteil) die optimale Basis, um noch tiefer in die Welt des Fußballs einzutauchen. Bei über 300 Plätzen in ganz Österreich können Eltern, Verwandte, Freunde und Sportbegeisterte bei unzähligen Matches live dabei sein – und schaffen damit eine wunderbare Auslage für Unterhaus-Größen, Frauen oder Kids.

Klubs präsentieren sich einem breiteren Publikum, können durch Abo-Modelle und Sponsorendeals Einnahmen generieren - auf der anderen Seite gehen Traumtore, magische Momente oder lustige Hoppalas viral. Eine klassische Win-win-Situation.

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