Alles Gewinner

Die „Krone“ berichtet nicht nur über Sport, sondern beleuchtet ihn in allen Facetten. Sie unterstützt Athletinnen und Athleten sowie Verbände, fängt die Emotionen der Fans ein, motiviert, animiert und bringt die breite Masse in Bewegung. Die größte Sportredaktion des Landes ist kein fader Ergebnisdienst mit Agenturmeldungen und KI-Unterstützung, sondern versteht sich vielmehr in der Rolle, eine einzigartige Verbindung zwischen Sportlern, Anhängern und Vereinen zu schaffen. Ein knapp 70-köpfiges Reporterteam von Bregenz bis Eisenstadt arbeitet täglich an der journalistischen Weiterentwicklung und ist hautnah am sportlichen Weltgeschehen dran, um auf allen Kanälen unverwechselbare Eindrücke zu übermitteln.