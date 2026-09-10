Nationalteam-Beben um ehemaligen Salzburg-Kicker!

Aufregung in der Schweiz! Ex-Salzburg Kicker Noah Okafor hat am Donnerstag auf Instagram seinen Rücktritt aus der Fußball-Nationalmannschaft verkündet. Sein Statement hat es dabei in sich – denn der 26-Jährige erhebt darin durchaus heftige Vorwürfe und rechnet mit Nationaltrainer Murat Yakin ab.
„Diese Zeilen sind die schwersten, die ich in meiner bisherigen Karriere geschrieben habe. Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschieden, bis auf Weiteres aus der Schweizer Nationalmannschaft zurückzutreten“, schreibt Okafor auf Instagram und lässt mit dem „bis auf Weiteres“ bereits erahnen, dass es keine ganz freiwillige Entscheidung ist.
Der 26-Jährige, der von 2020 bis 2023 für Red Bull Salzburg im Einsatz war, erklärt schließlich: „Ich hätte auch in Zukunft sehr gerne für die Schweiz gespielt und alles für unser Land gegeben. Aber unter den aktuellen Umständen kann ich es einfach nicht mehr.“
Will nicht mehr unter Yakin spielen
Dabei verweist der Offensivspieler in Diensten von Leeds United auf Fehler, die er selbst begangen habe – die aber im Zuge eines klärenden Gespräches aufgearbeitet worden seien. Die „Art und Weise“ wie mit ihm während der WM in Nordamerika „umgegangen“ worden sei, habe ihn aber tief enttäuscht, so der Schweizer.
„Es sind Dinge passiert, die mich tief getroffen haben. Vertrauen ist verletzt worden. Zusagen wurden nicht eingehalten. Und als ich gegen Algerien spielen durfte, wurde selbst bei kleinen Fehlern weit weg von unserem Tor auf eine Art und Weise reagiert, die mich tief getroffen hat“, lässt Okafor tief blicken.
Schließlich habe sich der ehemalige Salzburger in den vergangenen Wochen viele Gedanken zum Thema gemacht und schließlich entschieden, aus dem Nationalteam zurückzutreten. „Ich habe für mich entschieden, dass ich unter dem aktuellen Trainer nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen möchte“, betont der Stürmer schließlich. Ein Statement, das für ordentlich Aufregung sorgen wird!
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