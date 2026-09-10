Nationalteam-Beben um ehemaligen Salzburg-Kicker!

Will nicht mehr unter Yakin spielen

Dabei verweist der Offensivspieler in Diensten von Leeds United auf Fehler, die er selbst begangen habe – die aber im Zuge eines klärenden Gespräches aufgearbeitet worden seien. Die „Art und Weise“ wie mit ihm während der WM in Nordamerika „umgegangen“ worden sei, habe ihn aber tief enttäuscht, so der Schweizer.