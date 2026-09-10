Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rechnet knallhart ab

Nationalteam-Beben um ehemaligen Salzburg-Kicker!

Fußball International
10.09.2026 13:41
Noah Okafor hat in der Schweiz für Aufregung gesorgt.
Noah Okafor hat in der Schweiz für Aufregung gesorgt.(Bild: Krone-Collage/Andreas Tröster, Screenshot/Instagram_noah.arinze)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Aufregung in der Schweiz! Ex-Salzburg Kicker Noah Okafor hat am Donnerstag auf Instagram seinen Rücktritt aus der Fußball-Nationalmannschaft verkündet. Sein Statement hat es dabei in sich – denn der 26-Jährige erhebt darin durchaus heftige Vorwürfe und rechnet mit Nationaltrainer Murat Yakin ab.  

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Diese Zeilen sind die schwersten, die ich in meiner bisherigen Karriere geschrieben habe. Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschieden, bis auf Weiteres aus der Schweizer Nationalmannschaft zurückzutreten“, schreibt Okafor auf Instagram und lässt mit dem „bis auf Weiteres“ bereits erahnen, dass es keine ganz freiwillige Entscheidung ist. 

Der 26-Jährige, der von 2020 bis 2023 für Red Bull Salzburg im Einsatz war, erklärt schließlich: „Ich hätte auch in Zukunft sehr gerne für die Schweiz gespielt und alles für unser Land gegeben. Aber unter den aktuellen Umständen kann ich es einfach nicht mehr.“ 

Will nicht mehr unter Yakin spielen
Dabei verweist der Offensivspieler in Diensten von Leeds United auf Fehler, die er selbst begangen habe – die aber im Zuge eines klärenden Gespräches aufgearbeitet worden seien. Die „Art und Weise“ wie mit ihm während der WM in Nordamerika „umgegangen“ worden sei, habe ihn aber tief enttäuscht, so der Schweizer. 

Noah Okafor (rechts) im Einsatz für Leeds United.
Noah Okafor (rechts) im Einsatz für Leeds United.(Bild: AP/Annabel Lee-Ellis)

„Es sind Dinge passiert, die mich tief getroffen haben. Vertrauen ist verletzt worden. Zusagen wurden nicht eingehalten. Und als ich gegen Algerien spielen durfte, wurde selbst bei kleinen Fehlern weit weg von unserem Tor auf eine Art und Weise reagiert, die mich tief getroffen hat“, lässt Okafor tief blicken. 

Murat Yakin
Murat Yakin(Bild: AFP/ALEX GRIMM)

Schließlich habe sich der ehemalige Salzburger in den vergangenen Wochen viele Gedanken zum Thema gemacht und schließlich entschieden, aus dem Nationalteam zurückzutreten. „Ich habe für mich entschieden, dass ich unter dem aktuellen Trainer nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen möchte“, betont der Stürmer schließlich. Ein Statement, das für ordentlich Aufregung sorgen wird! 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
10.09.2026 13:41
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Noah Okafor
Schweiz
Instagram
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Teuflischer Missbrauchs-Plan: So lief Horror-Nacht
145.054 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Bild einer vermeintlich heilen Familienwelt. Doch hinter der Fassade passierte ...
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
133.924 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
125.570 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1662 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Außenpolitik
USA raten Kiew: Auf jahrelangen Krieg vorbereiten
1021 mal kommentiert
Eine abgeschossene Shahed-Drohne wird in Kiew ausgestellt. Die Ukraine muss sich in den ...
Innenpolitik
Gewessler stellt Regierung Klima-Ultimatum
896 mal kommentiert
Die Grünen-Chefin erhöht den Druck in Sachen Klimagesetz.
Mehr Fußball International
Deutsche Bundesliga
LIVE: 2:0! Nächster Schalke-Treffer gegen Union
FIFA-Boss unter Druck
ÖFB unterstützt Wiederwahl von Infantino nicht
Sport Tv Logo
Besuch in München
Gewinn entfachte die alte Liebe zum FC Bayern neu
Aus und vorbei
Offiziell! Schöttel und ÖFB gehen getrennte Wege
Talent verlängert
Barca: 150-Millionen-Euro-Klausel für 18-Jährigen!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf