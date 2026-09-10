Shettys Integrationslandkarte als Lachnummer

NEOS-Klubobmann und Integrationssprecher Yannick Shetty hat kürzlich die Erstellung einer „Integrationslandkarte“ gefordert. „Jedes Grätzel, jeden Stadtteil, jeden Bezirk – wir kartieren ganz Österreich und schauen, wo die Hotspots sind“, so die Idee. Im Netz erntet Shetty für diesen Vorstoß Spott und Häme.
„Ganz Wien mein Guter, ganz Wien!“, schreibt ein User mit einem lachenden Smiley. Ein anderer schickt zur Orientierung die erst kürzlich veröffentlichte Statistik der Schüler ohne Deutsch als Muttersprache. In Bezirken wie Margareten, Ottakring oder Brigittenau liegt dieser Anteil bei 80 bis 90 Prozent.
„Hr. Shetty – nehmens Ihnen a Wiener Linien Tageskarte, a Fahrradl oder a Vespa... 12h durch Wien fahren von Favoriten bis Floridsdorf, a bissl in a Einkaufszentrum schauen oder nach Schulschluß die Augen auf halten? Und schon ist die depparte Kartn für Hugo“, schreibt ein weiterer User.
Ein anderer Kommentar: „Meine wissenschaftliche Einschätzung: Wien, Linz und alle anderen Ballungsräume. Gern geschehen.“
“Fangen Sie doch mal in klein istanbul an. die u1 führt Sie zuverlässig dorthin und steuern Sie gegen“, lautet ein weiterer Ratschlag für den pinken Klubchef.
Dänemark als Vorbild
Shetty zeigt sich verwundert über die negativen Reaktionen. Vorbild sei das Integrationsbarometer in Dänemark, wo man früh erkannt habe, dass man Brennpunkte nach unterschiedlichen Kriterien identifizieren müsse, um gezielt gegenzusteuern, etwa bei der Vergabe von Sozialwohnungen, bei Integrationspflichten und bei der Kinderbetreuung. Er verweist zudem darauf, dass Integrationsministerin Claudia Bauer seiner Idee offen gegenüberstünde. „Wir werden diese und weitere Maßnahmen in die Verhandlungen einbringen.“
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