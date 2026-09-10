Shettys Integrationslandkarte als Lachnummer

Dänemark als Vorbild

Shetty zeigt sich verwundert über die negativen Reaktionen. Vorbild sei das Integrationsbarometer in Dänemark, wo man früh erkannt habe, dass man Brennpunkte nach unterschiedlichen Kriterien identifizieren müsse, um gezielt gegenzusteuern, etwa bei der Vergabe von Sozialwohnungen, bei Integrationspflichten und bei der Kinderbetreuung. Er verweist zudem darauf, dass Integrationsministerin Claudia Bauer seiner Idee offen gegenüberstünde. „Wir werden diese und weitere Maßnahmen in die Verhandlungen einbringen.“