Heimgekommen – plötzlich stand Fremde in Wohnung

Schockmoment für eine 39-Jährige in Wien-Margareten: Als die Frau am Mittwoch nach Hause kam, hielt sich eine unbekannte Frau in ihrer Wohnung auf. Sie sperrte die Tür zu und alarmierte sofort die Polizei. Doch damit war der kuriose Einsatz noch lange nicht vorbei.
Es war ein Heimkommen, das sich die 39-jährige Wienerin wohl ganz anders vorgestellt hatte. Als sie ihre Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Margareten betrat, stand plötzlich eine fremde Frau in ihren vier Wänden.
Die Bewohnerin reagierte geistesgegenwärtig: Sie verließ die Wohnung sofort wieder, versperrte die Tür und rief die Polizei. Wenig später trafen die Beamten des Stadtpolizeikommandos Margareten ein – und tatsächlich: In der Wohnung befand sich eine 51-Jährige mit slowakischer Staatsangehörigkeit.
Mit Schlüssel Zugang verschafft
Bei den weiteren Ermittlungen kam eine besonders brisante Vorgeschichte ans Licht. In die Wohnung war bereits vor einiger Zeit eingebrochen worden. Damals wurde offenbar auch der Wohnungsschlüssel gestohlen. Da die Tür diesmal keinerlei Einbruchsspuren aufwies, gehen die Ermittler davon aus, dass sich die Verdächtige mit einem widerrechtlich erlangten Schlüssel Zugang verschafft hatte.
In der Wohnung herrschte offenbar Chaos: Die Räume waren durchwühlt. In der Tasche der 51-Jährigen fanden die Polizisten zudem mehrere Schmuckstücke. Die Frau wurde vorläufig festgenommen.
Auch Ehemann in Wohnung entdeckt
Damit war der Fall allerdings noch nicht abgeschlossen. Während die 39-Jährige kurze Zeit später auf die Beamten des Landeskriminalamtes wartete, die zur Spurensicherung gekommen waren, bemerkte sie erneut eine unbekannte Person – diesmal einen Mann – in ihrer Wohnung.
Die Ermittler konnten den 27-Jährigen beim Verlassen der Wohnung antreffen. Und dann die überraschende Verbindung: Der Mann ist der Ehemann der kurz zuvor festgenommenen Frau.
Pärchen auf freiem Fuß angezeigt
Auch bei ihm wurden die Polizisten fündig. Bei einer Personendurchsuchung entdeckten sie laut Polizei weiteres Diebesgut, das der 39-Jährigen gehört, sowie Einbruchswerkzeug. Auch der 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die beiden Beschuldigten wurden nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien schließlich auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen laufen.
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