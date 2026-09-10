Heimgekommen – plötzlich stand Fremde in Wohnung

Mit Schlüssel Zugang verschafft

Bei den weiteren Ermittlungen kam eine besonders brisante Vorgeschichte ans Licht. In die Wohnung war bereits vor einiger Zeit eingebrochen worden. Damals wurde offenbar auch der Wohnungsschlüssel gestohlen. Da die Tür diesmal keinerlei Einbruchsspuren aufwies, gehen die Ermittler davon aus, dass sich die Verdächtige mit einem widerrechtlich erlangten Schlüssel Zugang verschafft hatte.