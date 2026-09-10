Können Sie für Bäume auf Parkplätze verzichten?

Wie viele Stellplätze tatsächlich verschwinden, lässt sich laut Bezirksvorstehung nicht genau beziffern. Das hänge auch davon ab, wie die Autofahrer aktuell parken, heißt es dazu. Fix steht aber: Mehr als zwei Drittel der Stellplätze sollen laut Bezirk erhalten bleiben – der Wirtschaftskammer Wien reicht das nicht, sie spricht von einer „erheblichen Anzahl“ wegfallender Stellplätze.