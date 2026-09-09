Wie Internet-Riesen kleinen Händlern Druck machen

Online punkten vor allem große Plattformen

Denn das Einkaufsverhalten der Österreicher hat sich stark verändert. Bereits knapp 15 Prozent der Ausgaben für Konsum (wie Lebensmittel, Bekleidung und Schuhe, oder Mobilität) werden online getätigt. Dabei kaufen die Landsleute zunehmend über große Plattformen statt bei einzelnen Onlineshops. Amazon kommt auf einen Anteil von mehr als einem Drittel am österreichischen Onlinehandel, eBay auf 4,1 Prozent und Zalando auf 3,7 Prozent. Chinesische Plattformen wie Temu, Shein und AliExpress erreichen zusammen bereits fast acht Prozent. Pro Kopf geben die Österreicher laut Handelsverband im Schnitt rund 1400 Euro pro Jahr online aus.