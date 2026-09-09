Über die andauernde Faszination des Grauens

„Krone“: Sie haben mit dem Thriller „Totenfrau“ einen Bestseller geschrieben, der die Leserinnen und Leser in ihren Bann gezogen hat und in 16 Sprachen übersetzt wurde. Nun sind seit Blums letztem Mord zehn Jahre vergangen. Was hat Sie motiviert, die ursprüngliche Trilogie mit einem weiteren Band zu ergänzen?