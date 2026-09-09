Warum beim Radhandel längst nicht alles rund läuft

Werkstätten besonders gut ausgelastet

Als wichtige Stütze des stationären Fachhandels erweist sich das Werkstatt- und Servicegeschäft. Bei 67 Prozent der befragten niederösterreichischen Betriebe läuft dieser Bereich besser als 2025. Auch das Dienstradleasing sorgt für zusätzliche Nachfrage: 78 Prozent der befragten NÖ-Händler berichten von positiven Auswirkungen auf ihr Geschäft. Besonders gefragt seien alltagstaugliche E-Bikes sowie sportliche Modelle wie Gravel- und Rennräder.