Regierung will bei Justizreform „weiterwursteln“

Nach 846 vernichtenden Begutachtungs-Stellungnahmen verkündet Justizministerin Anna Sporrer im „Standard“, dass ihr eh klar war, dass der Entwurf Defizite aufweise und dass die ÖVP daran Schuld trage. In Begutachtung habe sie ihn auch geschickt, um die Kritikpunkte deutlich aufgelistet zu bekommen. Ein schlechter Scherz?