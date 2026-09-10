Kovac schüttelt den Kopf: „Wo nimmt das ein Ende?“

Nach einer Einwurf-Fehlentscheidung, die Schiedsrichter Martin Petersen später eingeräumt hatte, hatte Wagner in Mönchengladbach das Spielfeld betreten und dafür Gelb gesehen. „Wenn das nicht mehr erlaubt ist, haben wir ein Problem. Ich denke, das ist alles sehr überzogen“, sagte Kovac speziell zu dieser Szene und fragte: „Wo nimmt das ein Ende?“