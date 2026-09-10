Kovac schüttelt den Kopf: „Wo nimmt das ein Ende?“

Elversberg-Trainer Vincent Wagner bekommt nach seiner Sperre prominente Unterstützung aus der deutschen Bundesliga: Borussia Dortmunds Chefcoach Niko Kovac kann die Gelb-Rote Karte gegen seinen Kollegen bei Elversbergs 4:3-Sieg bei Borussia Mönchengladbach nicht nachvollziehen.
Nach einer Einwurf-Fehlentscheidung, die Schiedsrichter Martin Petersen später eingeräumt hatte, hatte Wagner in Mönchengladbach das Spielfeld betreten und dafür Gelb gesehen. „Wenn das nicht mehr erlaubt ist, haben wir ein Problem. Ich denke, das ist alles sehr überzogen“, sagte Kovac speziell zu dieser Szene und fragte: „Wo nimmt das ein Ende?“
Sperre gegen Bayern droht
In der Halbzeitpause hatte Wagner dann erneut die Nähe zum Unparteiischen gesucht und dafür die zweite Gelbe Karte gesehen. „In dem Fall haben viele gesehen, dass es nicht so aggressiv war“, meinte Kovac.
Der Bundesliga-Aufsteiger Elversberg hat gegen die Sperre erneut Einspruch eingelegt. Der Coach droht das Duell des Aufsteigers mit dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München am Sonntag (17.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) zu verpassen – zumindest an der Seitenlinie.
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