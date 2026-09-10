Jufa-Hotels bieten Opfern von Gewalt Unterschlupf

Der Ansatz des Projekts ist es, ein Angebot zu schaffen, für das es keine Hürden gibt: „Ich muss mir weder selbst noch jemand anderem eingestehen, dass ich Gewalt erlebe. Meiner Familie, meinen Kindern muss ich nicht sagen, dass wir in eine Schutzeinrichtung oder ein Frauenhaus gehen. Das ist noch kein Schritt, der nicht mehr umgekehrt werden kann“, betont Gosch.