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Basketball-WM

USA, Frankreich, Deutsche & Spanien im Halbfinale

Sport-Mix
10.09.2026 22:48
Die 2,23 m große Ziyu Zhang (li.) muss die Koffer packen.
Die 2,23 m große Ziyu Zhang (li.) muss die Koffer packen.(Bild: AP/Ebrahim Noroozi)
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Von krone Sport

Die USA, Frankreich, Deutschland und Spanien haben am Donnerstag das Halbfinale bei der Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen in Berlin erreicht. Die Titelverteidigerinnen aus Nordamerika feierten gegen Ungarn mit 108:56 ebenso einen klaren Sieg wie „Les Bleus“ mit 90:61 gegen China. Die deutschen WM-Gastgeberinnen ließen ein 93:74 gegen Belgien folgen. Danach setzte sich Spanien gegen Australien deutlich mit 89:66 durch.

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Turnierfavorit USA mit zwölf Spielerinnen aus der Women‘s National Basketball Association (WNBA) im Kader hatte den Viertelfinal-Tag souverän eröffnet. Das 108:56 über Ungarn mit 19 Punkten von Napheesa Collier als Topscorerin war für die Nationalmannschaft der bereits 34. Sieg in Folge bei Weltmeisterschaften. Die letzte Niederlage hatten die USA im Halbfinale des Turniers vor 20 Jahren erlitten.

Ebenfalls eine klare Angelegenheit war das Duell Frankreichs mit China. „Les Bleus“ ließen dem Vize-Weltmeister von 2022 ab dem zweiten Viertel keine Chance. Mit den Asiatinnen verabschiedete sich auch Ziyu Zhang aus dem Turnier. Die 19-Jährige misst 2,23 Meter, sie war die mit Abstand größte Spielerin der WM.

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Deutschland überzeugte gegen Europameister
Deutschland wusste vor 10.537 Fans in der Arena am Berliner Ostbahnhof gegen Europameister Belgien zu überzeugen. Bei der DBB-Auswahl, die mit Heimvorteil in den Kampf um die WM-Medaillen eingreift, scorten sechs Spielerinnen zweistellig. Das Teilnehmerfeld an der Runde der besten vier Teams im Turnier komplettierte Spanien. Die Vize-Europameisterinnen schalteten am späten Donnerstagabend mit Australien den WM-Dritten von 2022 aus und fixierten ein Duell mit den USA (Samstag, 20 Uhr) um den Einzug ins Finale. Bereits um 16.30 Uhr treffen Frankreich und Deutschland aufeinander.

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