USA, Frankreich, Deutsche & Spanien im Halbfinale

Deutschland überzeugte gegen Europameister

Deutschland wusste vor 10.537 Fans in der Arena am Berliner Ostbahnhof gegen Europameister Belgien zu überzeugen. Bei der DBB-Auswahl, die mit Heimvorteil in den Kampf um die WM-Medaillen eingreift, scorten sechs Spielerinnen zweistellig. Das Teilnehmerfeld an der Runde der besten vier Teams im Turnier komplettierte Spanien. Die Vize-Europameisterinnen schalteten am späten Donnerstagabend mit Australien den WM-Dritten von 2022 aus und fixierten ein Duell mit den USA (Samstag, 20 Uhr) um den Einzug ins Finale. Bereits um 16.30 Uhr treffen Frankreich und Deutschland aufeinander.