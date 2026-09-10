Roboter gehen mitten in Linz auf Shopping-Tour

Der Hund gibt brav Pfote. Beide Roboter scheinen es zu genießen, im Mittelpunkt von so vielen Selfies zu stehen.

„Ich finde es spannend, wenn solche Präsentationen bei uns im Passage Center stattfinden“, freut sich Julia Kretz, Centerleiterin. „Ich erlebe das zum ersten Mal live. Es ist faszinierend, wie toll sie sich bewegen und kommunizieren.“

Am Freitag tritt das Duo Hund und Herrl noch einmal in der Linzer Innenstadt auf. Es ist zwischen 13 und 16.30 Uhr bei Intersport Winninger, Kürmayr und Thalia auf der Landstraße anzutreffen. Im November gibt es dann ein Wiedersehen: Die beiden sind Teil der geplanten Robotik-Ausstellung im Ars Electronica Center.