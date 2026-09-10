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Ars Electronica

Roboter gehen mitten in Linz auf Shopping-Tour

Oberösterreich
10.09.2026 16:30
Der humanoide Roboter ist 1,25 Meter hoch, der Hund hat Spanielgröße.
Der humanoide Roboter ist 1,25 Meter hoch, der Hund hat Spanielgröße.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Sie eroberten im Nu die Herzen der Passanten: Ein Roboter-Hund und sein humanoides „Herrl“ sorgten bei ihrem Auftritt im Passage Linz für Staunen, Lacher und jede Menge Handyfotos. Am Freitag ist das fröhliche Duo noch einmal in der Linzer Innenstadt unterwegs.

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Sie reisen in zwei Koffern an. Als der Hund aus dem kleineren gehoben wird, bleiben die ersten Passanten im Passage Linz stehen und zücken ihr Handy. Dann klettert der menschenähnliche Roboter aus seiner Kiste und streckt seine Glieder. Kichern bei den menschlichen Zusehern. Da wird das witzige Roboter-Duo – Hund und Herrl – schon ins Herz geschlossen und neugierig umringt.

„Wir stellen die beiden im Zuge der Ars Electronica hier im Passage vor“, sagt Gerold Hofstadler, Technischer Leiter des Ars Electronica Centers. „Wann hat man schon die Gelegenheit, Roboter beim Shopping zu erleben?“ Sie haben zwar keine Einkaufstaschen dabei, dafür aber gute Laune. 

(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Großes Selbstbewusstsein und Bewegungsdrang
„Sie machen jetzt eine Show“, erklärt Hofstadler, der mit seinem Team das Duo steuert – mit Tablet oder Controller. Der humanoide Roboter tanzt, klatscht in die Hände, läuft auf und ab und erzählt offenherzig, dass er im Labor geboren wurde.

„Wir haben ihn bei einem chinesischen Anbieter gekauft“, lässt Hofstadler in die Trickkiste blicken. „Man bekommt das nackte Roboterskelett. Er hat eine Kamera, Sensoren, ein Sprachmodul und Lautsprecher. Er beherrscht gewisse Bewegungen, hat einen Schmäh und macht Faxen. Aber nach einer Viertelstunde kennt man fast alles“, verrät er.

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Die Roboter möchten weiterlernen
„Aber man könnte sie weiter programmieren und ihnen Fertigkeiten antrainieren. Momentan sind sie eher wie Spielzeug. Die Leute finden diese Roboter auch witzig und lieb. Vor allem, wenn sie nicht größer als die beiden sind“, so Hofstadler.

Der Hund gibt brav Pfote. Beide Roboter scheinen es zu genießen, im Mittelpunkt von so vielen Selfies zu stehen.

„Ich finde es spannend, wenn solche Präsentationen bei uns im Passage Center stattfinden“, freut sich Julia Kretz, Centerleiterin. „Ich erlebe das zum ersten Mal live. Es ist faszinierend, wie toll sie sich bewegen und kommunizieren.“

Am Freitag tritt das Duo Hund und Herrl noch einmal in der Linzer Innenstadt auf. Es ist zwischen 13 und 16.30 Uhr bei Intersport Winninger, Kürmayr und Thalia auf der Landstraße anzutreffen. Im November gibt es dann ein Wiedersehen: Die beiden sind Teil der geplanten Robotik-Ausstellung im Ars Electronica Center.

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