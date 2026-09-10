Brüssel kündigt Fokus auf abgelegene Orte an

Wirtschaftliche, ökologische und soziale Ziele

So soll etwa die Wettbewerbsfähigkeit und der Zugang zum EU-Binnenmarkt für die Regionen verbessert werden. Potenzial gibt es der Kommission zufolge unter anderem bei erneuerbaren Energien sowie in der Forschung und Raumfahrt. Die Anpassung an den Klimawandel soll verbessert und ökologische Herausforderungen sollen bewältigt werden.