Brüssel kündigt Fokus auf abgelegene Orte an

Sie haben eine geostrategische Bedeutung für Europa und unterliegen laut der Europäischen Kommission doch immer wieder Entwicklungshemmnissen: Die Brüsseler Behörde will die äußersten EU-Randgebiete wie die Kanaren oder die französischen Überseegebiete stärken.
„Wir passen unsere Vorschriften an, um das Potenzial dieser Regionen freizusetzen und ihre Einzigartigkeit zu einer Stärke für sie und für ganz Europa zu machen“, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel zur Vorlage eines neuen Maßnahmenpakets.
Mit der Strategie sollen die Regionen unterstützt und ihre wirtschaftlichen sowie sozialen Entwicklungspotenziale gehoben werden. Die Bürgerinnen und Bürger sollen die besonderen Möglichkeiten ihrer Regionen besser nutzen können, teilte die Behörde mit.
Wirtschaftliche, ökologische und soziale Ziele
So soll etwa die Wettbewerbsfähigkeit und der Zugang zum EU-Binnenmarkt für die Regionen verbessert werden. Potenzial gibt es der Kommission zufolge unter anderem bei erneuerbaren Energien sowie in der Forschung und Raumfahrt. Die Anpassung an den Klimawandel soll verbessert und ökologische Herausforderungen sollen bewältigt werden.
Außerdem will die Behörde mit dem Vorstoß unter anderem Beschäftigung, den Zugang zu Bildung und soziale Inklusion fördern und Armut verringern.
Die neun Regionen in äußerster Randlage sind die abgelegensten Gebiete der EU: Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion und Saint-Martin (Frankreich), die Azoren und Madeira (Portugal) sowie die Kanarischen Inseln (Spanien). Sie liegen im Atlantik und im Indischen Ozean, im karibischen Raum sowie in Südamerika.
Dadurch erstreckt sich die Präsenz der EU über drei Kontinente. Damit spielen sie nach Einschätzung der Kommission in einem sich rasch wandelnden globalen Kontext eine wichtige geostrategische Rolle.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.