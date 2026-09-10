Nest von Asiatischer Hornisse erfolgreich bekämpft

Sekundärnest bekämpft

Vor gut zwei Wochen wurde in Kössen erstmals ein Exemplar entdeckt. Am Donnerstag konnte dort ein Sekundärnest ohne den Einsatz von Bioziden bzw. Insektiziden bekämpft und entfernt werden. Dies war vor allem wichtig, um die heimische Biodiversität, unter anderem Bienen und weitere Insekten, und die Landwirtschaft zu schützen und eine Ausbreitung zu verhindern.