Jugendbande terrorisiert Klagenfurter Stadtteil

Eine Horde von Jugendlichen raubt den Anrainern im Klagenfurter Stadtteil Welzenegg den Schlaf. Daher wurde nicht nur das Gespräch mit der Stadt und der Polizei gesucht, sondern auch eine eigene Unterschriftenaktion gestartet. Die ersten Maßnahmen sollen laut Verantwortlichen bereits greifen.