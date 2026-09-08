Jugendbande terrorisiert Klagenfurter Stadtteil

Eine Horde von Jugendlichen raubt den Anrainern im Klagenfurter Stadtteil Welzenegg den Schlaf. Daher wurde nicht nur das Gespräch mit der Stadt und der Polizei gesucht, sondern auch eine eigene Unterschriftenaktion gestartet. Die ersten Maßnahmen sollen laut Verantwortlichen bereits greifen.
Mittlerweile sind die Anrainer rund um den Dachauer Park im Klagenfurter Stadtteil Welzenegg verzweifelt. „Jede Nacht herrscht reiner Terror; teilweise bis drei Uhr in der Früh“, schildert ein Welzenegger die dramatische Lage in der sonst so ruhigen Wohnsiedlung.
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