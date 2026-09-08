Auch Oberleitner im Davis-Cup-Team gegen Belgien!

Sebastian Ofner hatte ja wegen seiner Fersenprobleme schon länger für den Davis Cup abgesagt. „Er hat sich das aufgrund seiner Leistungen in diesem Jahr verdient, auch durch seinen ersten ATP-Titel in Winston-Salem vor eineinhalb Wochen“, erklärte Melzer seine Entscheidung für Oberleitner. „Neil ist topmotiviert und freut sich über die Nominierung. Es ist eine Riesenehre für ihn, dass er dabei sein kann. Wir werden jetzt alles daran setzen, in der Trainingswoche ein gutes Team zu formen, sodass wir nächsten Freitag für Belgien bereit sind.“ Oberleitner ist übrigens der Neffe von Ex-Davis-Cup-Spieler Alexander Antonitsch.