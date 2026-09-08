0:0 in Athen! LASK-Nachwuchs holt ersten Punkt

Im Trainingszentrum der Griechen war AEK die offensiv aktivere Elf, die Linzer um Trainer Milan Vukovic fuhren aber den ersten Punkt ein. Die ersten 22 der 36 Teams des U19-Bewerbs steigen ins Sechzehntelfinale auf. Weiter geht es für den LASK analog zur Champions League am 14. Oktober daheim gegen Liverpool.