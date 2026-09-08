Sogar der Pfarrer gab seinen Segen für das Foto

Er ist seit 50 Jahren LASK-Fan. Die spektakuläre Qualifikation für die Champions League ist für ihn eines der Mega-Highlights der Vereinsgeschichte. Deswegen erklärte Fritz Pimminger Trainer Didi Kühbauer zum Fußball-Gott. Sogar der Pfarrer gab sein Segen für die Foto-Montage.
Der Urlaub nach Griechenland war schon lange geplant, allerdings nach Kos und nicht nach Athen. Daher werden Fritz Pimminger und seine Frau Erika, die in Grünau im Almtal das Gasthaus „Germdiele“ betreiben, den Auftakt in der Königsklasse gegen AEK Athen Dienstag Abend im Fernsehen verfolgen. Beim Hinspiel in Glasgow waren sie in der schottischen Hauptstadt im Stadion gewesen: „Da hat der LASK auch schon sehr gut gespielt. Trotzdem war nach dem 0:3 in Glasgow natürlich die Hoffnung nicht mehr groß. Umso größer war die Euphorie nach dem 5:1-Triumph nach Verlängerung im Rückspiel: „Ich habe vor lauter Freude geweint.“
„Seit Didi da ist, läuft es sensationell“
Pimminger hebt Trainer Didi Kühbauer in den Himmel: „Seitdem er mit seinem Trainerteam da ist, läuft es sensationell. Das Double war ja auch schon der Wahnsinn.“ Daher verlieh der Super-Fan dem Coach den Status Fußball-Gott. Schmunzelnd erzählt er: „Ich habe sogar den Pfarrer gefragt, ob diese Fotomontage in Ordnung ist.“ Dessen Antwort: „Ich weiß, was für ein großer Fußball-Fan bist. Das passt schon.“ Für das Spiel in Athen ist Pimminger optimistisch: „Die Mannschaft hat so eine gute Form. Ich traue ihnen alles zu.“
„K.o.-Phase ist möglich“
Das sieht auch Ludwig Hehenberger so. Der 67-Jährige aus Wallern an der Trattnach, der 1965 als Bub sein erstes LASK-Spiel sah und seitdem eingefleischter Fan ist, nickt: „Ich denke, dass das ein Spiel auf Augenhöhe wird. Ich glaube, dass der LASK in die K.o.-Phase kommen kann.“
Auch Lissabon und Madrid schon gebucht
Ludwig ist mit Freunden nach Athen geflogen. Die Reisen nach Lissabon und Madrind sind auch schon gebucht. Und auch beim Spiel gegen Bodö Glimt am 24. November in Norwegen wird der Pensionist dabei sein. Bei den Heimspielen in der Königsklasse ist Hehenberger mit seiner Dauerkarte sowieso immer dabei: „Da sitze ich auf Höhe der Mittellinie und freue mich schon auf großartige Spiele.“
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