Sogar der Pfarrer gab seinen Segen für das Foto

Der Urlaub nach Griechenland war schon lange geplant, allerdings nach Kos und nicht nach Athen. Daher werden Fritz Pimminger und seine Frau Erika, die in Grünau im Almtal das Gasthaus „Germdiele“ betreiben, den Auftakt in der Königsklasse gegen AEK Athen Dienstag Abend im Fernsehen verfolgen. Beim Hinspiel in Glasgow waren sie in der schottischen Hauptstadt im Stadion gewesen: „Da hat der LASK auch schon sehr gut gespielt. Trotzdem war nach dem 0:3 in Glasgow natürlich die Hoffnung nicht mehr groß. Umso größer war die Euphorie nach dem 5:1-Triumph nach Verlängerung im Rückspiel: „Ich habe vor lauter Freude geweint.“