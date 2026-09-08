Wohnungen ausgeräumt: Brüder aus Chile in Haft

Die drei Männer – zwei Brüder (31, 33) und ein Freund, den sie in einem Lokal in Mailand kennenlernten – mieteten sich mit falschen Pässen ein Auto in Italien an, um damit nach Österreich zu reisen. Dort mieteten sie sich in Airbnb-Wohnungen ein. Praktisch, denn um das zu tun, benötigt man keinen Pass und der Kontakt zum Vermieter fällt auch weg. Insgesamt mieteten die Männer sechs Wohnungen, unter anderem in Graz, Klagenfurt und Salzburg an. Von dort aus reisten sie entweder per Auto, Zug oder Bus in die Gegenden ihrer Begierde. Sie hatten es aber nicht auf Häuser und Villen abgesehen, sondern bevorzugten Gebäude mit mehreren Erdgeschoßwohnungen bzw. Wohnungen im ersten Stock.