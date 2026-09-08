Droht diesem Gmundener Wahrzeichen jetzt das Aus?

Seit Jahrzehnten gehört die Konditorei Baumgartner zur Gmundner Esplanade wie der Traunsee selbst. Doch ausgerechnet für den traditionsreichen Familienbetrieb wird die Zukunft an seinem angestammten Platz immer ungewisser. Hinter den Kulissen schwelt längst ein Konflikt mit der Stadt – und für Mathias Baumgartner geht es dabei um weit mehr als nur einen Pachtvertrag.