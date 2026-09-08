Droht diesem Gmundener Wahrzeichen jetzt das Aus?

Seit Jahrzehnten gehört die Konditorei Baumgartner zur Gmundner Esplanade wie der Traunsee selbst. Doch ausgerechnet für den traditionsreichen Familienbetrieb wird die Zukunft an seinem angestammten Platz immer ungewisser. Hinter den Kulissen schwelt längst ein Konflikt mit der Stadt – und für Mathias Baumgartner geht es dabei um weit mehr als nur einen Pachtvertrag.
Einem Stück Gmundner Geschichte droht das Aus: Der Pachtvertrag der Stadt mit der Konditorei Baumgartner endet im Oktober 2027 – nach fast sechs Jahrzehnten. 1969 wurde er erstmals unterzeichnet, drei Jahre später errichtete Bruno Baumgartner das markante Gebäude am Traunseeufer, das seither als eines der Wahrzeichen der Esplanade gilt. Vertraglich geregelt war, das das Haus im Besitz der Konditorei bleibt.
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