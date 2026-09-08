Kartell-Geldregen soll noch heuer verbaut werden

Der Zustand der Kärntner Landesstraßen ist nicht gerade der Beste. Und da kommt ein außerplanmäßiger Geldregen genau richtig. Denn immerhin erhält das Land knapp zwölf Millionen Euro. Diese stammen aus Verhandlungen nach dem Bekanntwerden von illegalen Absprachen in der Baubranche. (wir berichteten)