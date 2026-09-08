ÖFB-Legionär wechselt zu rumänischem Spitzenklub

Mit Wisla hatte der Oberösterreicher in der Vorsaison den Aufstieg in die Ekstraklasa, die Beletage des polnischen Fußballs gefeiert, dabei in 17 Zweitliga-Partien auch zwei Assists beigesteuert. Heuer war er für den Großklub, bei dem nun mit Julius Ertlthaler, Darijo Grujcic und Marko Božić „nur“ noch drei Österreicher spielen, bislang nur zu einem Kurzeinsatz gekommen.