ÖFB-Legionär wechselt zu rumänischem Spitzenklub

Der rot-weiß-rote Fußball ist ab sofort wieder mit einem Legionär in der SuperLiga Rumäniens vertreten: Der gebürtige Rieder Ervin Omić, 13-facher U21-Teamspieler für Österreich, hat sich leihweise dem CFR Cluj angeschlossen! Zu dem rumänischen Spitzenklub stößt der 23-Jährige aus Polen, wo er bisher für Wisla Krakau aufgelaufen war ...
Mit Wisla hatte der Oberösterreicher in der Vorsaison den Aufstieg in die Ekstraklasa, die Beletage des polnischen Fußballs gefeiert, dabei in 17 Zweitliga-Partien auch zwei Assists beigesteuert. Heuer war er für den Großklub, bei dem nun mit Julius Ertlthaler, Darijo Grujcic und Marko Božić „nur“ noch drei Österreicher spielen, bislang nur zu einem Kurzeinsatz gekommen.
Auch bei Juventus Turin ausgebildet
Als Spieler des Wolfsberger AC holte Omić in der Saison 2025 den Cup-Titel in Österreich, er kam dabei in allen Bewerbsspielen zum Einsatz, leistete auch den Assist zum entscheidenden 1:0-Siegtreffer im Finale gegen den TSV Hartberg. Zuvor war der Mittelfeld-Mann im Nachwuchs von Ried, Red Bull Salzburg und auch Juventus Turin ausgebildet worden.
In Rumänien läuft Omić nun für den achtmaligen Meister und fünfmaligen Cup-Sieger CFR Cluj auf, die Vorsaison schloss man als Vizemeister ab. Die Leihe läuft bis Ende Juni 2027, dann kehrt der Oberösterreicher nach Krakau zurück, wo er vor seinem Abgang seinen Vertrag bei Wisla bis Sommer 2028 verlängert hatte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.