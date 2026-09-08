Polizei findet 11,75 Kilo Cannabis in Kofferraum

In Justizanstalt eingeliefert

„Wir haben das Suchtgift im Kofferraum gefunden. Es war in 20 Einzelpaketen in einer Kartonschachtel verpackt“, so die Landespolizeidirektion. Die beiden 30-Jährigen wurden nach der Kontrolle festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.