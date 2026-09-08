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In Schachtel verpackt

Polizei findet 11,75 Kilo Cannabis in Kofferraum

Kärnten
08.09.2026 10:35
Das Suchtmittel war in 20 Einzelpaketen in einer Kartonschachtel verpackt.
Das Suchtmittel war in 20 Einzelpaketen in einer Kartonschachtel verpackt.(Bild: Landespolizeidirektion)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Am 28. August kontrollierte die Polizei auf der Autobahnpolizeiinspektion Villach mehrere Lenker und ihre Fahrzeuge. Dabei stellten die Beamten in einem Auto mit slowenischer Zulassung 11,75 Kilogramm Cannabis sicher.

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Die beiden Slowenen waren kurz nach der Grenze auf der Karawanken Autobahn, als sie von den Beamten aufgehalten wurden. Sie hatten vor, 11,75 Kilogramm Cannabis nach Kärnten zu schmuggeln.

In Justizanstalt eingeliefert
„Wir haben das Suchtgift im Kofferraum gefunden. Es war in 20 Einzelpaketen in einer Kartonschachtel verpackt“, so die Landespolizeidirektion. Die beiden 30-Jährigen wurden nach der Kontrolle festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht. 

Die Ermittlungen zur Herkunft des Krautes werden geführt. Und auch die Frage, wohin die beiden mit den Suchtmitteln wollten, ist derzeit noch ungeklärt.

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