Spionage: Ungarn weist russische Diplomaten aus

Zuvor nur „stille Ausweisungen“

Der ungarische Investigativjournalist Szabolcs Panyi, der seit Jahren zum russischen Einfluss in Ungarn recherchiert, lobte die Ausweisungen: „Man musste allzu lange darauf warten, aber jetzt ist es geschehen“, schrieb er am Dienstag auf Facebook. Laut Panyi hatte die ungarische Spionageabwehr bereits kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 eine Liste russischer Diplomaten vorgelegt, die aus Ungarn ausgewiesen werden sollten. Dies sei aber damals von der Orbán-Regierung abgelehnt worden. Es habe demnach in den vergangenen Jahren nur zwei „stille Ausweisungen“ von russischen Geheimdienstoffizieren aus Ungarn gegeben, darunter eine erst Anfang Mai, kurz vor der Übergabe an die Magyar-Regierung.