Prozess um Weißes Rössl beginnt mit Paukenschlag

Versicherung will Geld zurück

Das späte Geständnis und die Anschuldigungen sind Grund dafür, dass die Versicherung jene rund 500.000 Euro zurückverlangt, die sie nach dem Brand 2010 an den Besitzer ausgezahlt hat. Darum hat die Versicherung auch den Zivilprozess angestrebt. In der Verhandlung geht es auch um viele Verstrickungen zwischen den einzelnen Protagonisten. So hat der jetzt so auskunftsfreudige „Brandstifter“ 2010 für die Ehefrau des Rössl-Besitzers als Türsteher in einem Lokal gearbeitet.