Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diskutieren Sie mit!

Kickl im ORF: Darf man im Fernsehen so auftreten?

Forum
08.09.2026 14:00
Kickls ORF-Auftritt spaltet die Meinungen.
Kickls ORF-Auftritt spaltet die Meinungen.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von Community
Von Community

„Ist Ihnen das nicht zu blöd?“: Beim ORF-Sommergespräch attackierte FPÖ-Chef Herbert Kickl Moderatorin Simone Stribl frontal. Gegenseitiges Unterbrechen und persönliche Angriffe dominierten die Sendung. Darf man im Fernsehen so auftreten oder ging der FPÖ-Chef zu weit?

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die politische Debatte wurde phasenweise von der spürbaren Reibung zwischen dem Politiker und der Journalistin überlagert. Auf kritische Einwände reagierte der FPÖ-Chef mitunter mit spitzen Gegenattacken. Während die einen Kickls Auftreten als eine berechtigte Gegenwehr gegen kritisches Nachfragen sehen, fordern andere mehr Respekt und Contenance von Spitzenpolitikern bei öffentlichen Auftritten im Fernsehen.

Lesen Sie auch:
Bis zu 860.000 Zuseher verfolgten am Montag um 21.00 Uhr das ORF-„Sommergespräch“ von Simone ...
786.000 schauten zu
Kickl „Quotenkaiser“ bei ORF-„Sommergesprächen“
08.09.2026
Kickl im ORF
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
07.09.2026

Wie bewerten Sie das Auftreten und den Umgangston im Studio? Wo verläuft für Sie die Grenze zwischen Durchsetzungskraft im Gespräch und mangelndem Respekt vor dem Gegenüber? Erwarten Sie von Spitzenpolitikern mehr Contenance oder sind gerade hitzige Streitfragen für Sie Teil einer guten Debatte?

Wir freuen uns auf Ihre Meinungen und Kommentare!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Forum
08.09.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Herbert KicklSimone Stribl
ORFFPÖ
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
223.549 mal gelesen
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Innenpolitik
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
103.095 mal gelesen
Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...
Außenpolitik
Nach CDU-Wahlschock: Merz mit klarer Ansage an AfD
93.400 mal gelesen
Für Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (CDU) wird es innenpolitisch immer bedrohlicher.
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
3972 mal kommentiert
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Innenpolitik
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
3143 mal kommentiert
Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...
Deutschland
Was, wenn wirklich niemand mit AfD regieren will?
1942 mal kommentiert
Große Freude bei den AfD-Parteichefs nach dem Wahlerfolg – mit wem die Partei regieren soll, ist ...
Mehr Forum
Frage des Tages
Überspringt die Kickl-FPÖ die 40-Prozent-Hürde?
Diskutieren Sie mit!
AfD-Erdrutschsieg: Vorbild oder Negativbeispiel?
Frage des Tages
KI-Schummelei: Aus für Hausaufgaben?
Frage des Tages
Vertrauen Sie alles Ihrem Handy an?
Frage des Tages
Macht Ihnen der Aufstieg der AfD Sorgen?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf