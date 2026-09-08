Kickl im ORF: Darf man im Fernsehen so auftreten?

„Ist Ihnen das nicht zu blöd?“: Beim ORF-Sommergespräch attackierte FPÖ-Chef Herbert Kickl Moderatorin Simone Stribl frontal. Gegenseitiges Unterbrechen und persönliche Angriffe dominierten die Sendung. Darf man im Fernsehen so auftreten oder ging der FPÖ-Chef zu weit?
Die politische Debatte wurde phasenweise von der spürbaren Reibung zwischen dem Politiker und der Journalistin überlagert. Auf kritische Einwände reagierte der FPÖ-Chef mitunter mit spitzen Gegenattacken. Während die einen Kickls Auftreten als eine berechtigte Gegenwehr gegen kritisches Nachfragen sehen, fordern andere mehr Respekt und Contenance von Spitzenpolitikern bei öffentlichen Auftritten im Fernsehen.
Wie bewerten Sie das Auftreten und den Umgangston im Studio? Wo verläuft für Sie die Grenze zwischen Durchsetzungskraft im Gespräch und mangelndem Respekt vor dem Gegenüber? Erwarten Sie von Spitzenpolitikern mehr Contenance oder sind gerade hitzige Streitfragen für Sie Teil einer guten Debatte?
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