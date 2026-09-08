Kickl im ORF: Darf man im Fernsehen so auftreten?

Wie bewerten Sie das Auftreten und den Umgangston im Studio? Wo verläuft für Sie die Grenze zwischen Durchsetzungskraft im Gespräch und mangelndem Respekt vor dem Gegenüber? Erwarten Sie von Spitzenpolitikern mehr Contenance oder sind gerade hitzige Streitfragen für Sie Teil einer guten Debatte?



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