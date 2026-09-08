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Rekordsumme erzielt

Spieler gewann mit 60 Cent Einsatz 1,87 Mio. Euro

Österreich
08.09.2026 14:05
(Bild: AA+W - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am 5. September 2026 knackte ein Spieler bei der Gamelab-Slot-„Hallstätter Hechtjagd“ den Diamond-Jackpot. Die Person investierte beim entscheidenden Spin 60 Cent und durfte sich über exakt 1.873.730,71 Euro freuen.

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Seit Einführung des win2day-Slot-Jackpots im Oktober 2025 durften sich mehre User über Millionengewinne freuen. Der aktuelle Gewinn stellt jedoch eine Rekordsumme dar.

Der Jackpot ist ein in ausgewählte Slots integriertes Feature. Wird das Feature ausgelöst, erscheint eine Walze, die entscheidet, welchen der vier möglichen Jackpots der Spieler gewinnt. Der Diamond-Jackpot ist die höchste Stufe und startet bei 500.000 Euro.

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