Goldenes Familien-Glück machte auf Legende stolz

Poolparty. Mit den Goldmedaillen, die laut einer Regelung tatsächlich die ersten 24 Stunden dabei sein müssen, als schönstem Accessoir. Österreichs Beach-Jungstars Lia Berger und Lilli Hohenauer hatten bei der U20-EM im italienischen Lido di Spina dank 2:0-Finalsieg gegen Knoblochova/ Petrikova (Tch) allen Grund zum Feiern! „Wir sind megastolz. Speziell im zweiten Satz ist fast alles aufgegangen“, so Turnier-MVP Lia und Lilli, aus Wien bzw. Ziersdorf, die nach den ersten zehn College-Tagen in Texas angereist waren – und die sich nach Doppel-Silber und Gold bei U18- sowie zwei Bronzenen bei U20-EMs nun auch in dieser Altersklasse krönten. Heute geht’s direkt zur U22-EM nach Madrid weiter.