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Berger-Kids siegreich

Goldenes Familien-Glück machte auf Legende stolz

Beachvolleyball
08.09.2026 06:30
Golden Girl: Lia Berger ist mit Lilli Hohenauer U20-Europameisterin.
Golden Girl: Lia Berger ist mit Lilli Hohenauer U20-Europameisterin.(Bild: GEPA)
Porträt von Christian Mayerhofer
Von Christian Mayerhofer

Was für eine Beachvolleyball- und Familienstory! Lia Berger gewann mit Lilli Hohenauer in Italien die U20-EM, Bruder Tim mit Timo Hammarberg in Schladming das MEVZA-Turnier. Papa Nik, 2003 selbst Europameister, war voller Freude. „Ich bin so stolz, es war ein sehr spezielles, schönes Wochenende.“

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Poolparty. Mit den Goldmedaillen, die laut einer Regelung tatsächlich die ersten 24 Stunden dabei sein müssen, als schönstem Accessoir. Österreichs Beach-Jungstars Lia Berger und Lilli Hohenauer hatten bei der U20-EM im italienischen Lido di Spina dank 2:0-Finalsieg gegen Knoblochova/ Petrikova (Tch) allen Grund zum Feiern! „Wir sind megastolz. Speziell im zweiten Satz ist fast alles aufgegangen“, so Turnier-MVP Lia und Lilli, aus Wien bzw. Ziersdorf, die nach den ersten zehn College-Tagen in Texas angereist waren – und die sich nach Doppel-Silber und Gold bei U18- sowie zwei Bronzenen bei U20-EMs nun auch in dieser Altersklasse krönten. Heute geht’s direkt zur U22-EM nach Madrid weiter.

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