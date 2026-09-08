Goldenes Familien-Glück machte auf Legende stolz

Was für eine Beachvolleyball- und Familienstory! Lia Berger gewann mit Lilli Hohenauer in Italien die U20-EM, Bruder Tim mit Timo Hammarberg in Schladming das MEVZA-Turnier. Papa Nik, 2003 selbst Europameister, war voller Freude. „Ich bin so stolz, es war ein sehr spezielles, schönes Wochenende.“
Poolparty. Mit den Goldmedaillen, die laut einer Regelung tatsächlich die ersten 24 Stunden dabei sein müssen, als schönstem Accessoir. Österreichs Beach-Jungstars Lia Berger und Lilli Hohenauer hatten bei der U20-EM im italienischen Lido di Spina dank 2:0-Finalsieg gegen Knoblochova/ Petrikova (Tch) allen Grund zum Feiern! „Wir sind megastolz. Speziell im zweiten Satz ist fast alles aufgegangen“, so Turnier-MVP Lia und Lilli, aus Wien bzw. Ziersdorf, die nach den ersten zehn College-Tagen in Texas angereist waren – und die sich nach Doppel-Silber und Gold bei U18- sowie zwei Bronzenen bei U20-EMs nun auch in dieser Altersklasse krönten. Heute geht’s direkt zur U22-EM nach Madrid weiter.
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