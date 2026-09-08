Intensives Wespenjahr forderte Schädlingsbekämpfer

Ein hochintensives Wespenjahr geht zu Ende. Der Schädlingsbekämpfer Stefan Kollmann blickt auf die Saison zurück und gibt wichtige Tipps.
Bei der Rückkehr aus dem Urlaub staunte eine steirische Familie nicht schlecht: Wespen, die sich ursprünglich nur im Jalosiekasten aufgehalten hatten, hatten es sich im Schlafzimmer gemütlich gemacht. Zum Glück war Stefan Kollmann zur Stelle: „Gefährlich wird es, wenn man selbst herumhantiert. Immer wieder rufen mich Kunden an, die gerade von der Intensivstation kommen. Schädlingsbekämpfung ist zu recht ein reglementiertes Meistergewerbe – wir haben die Ausbildung und die Wirkstoffe“, so der Landesinnungsmeister-Stellvertreter.
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