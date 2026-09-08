Intensives Wespenjahr forderte Schädlingsbekämpfer

Bei der Rückkehr aus dem Urlaub staunte eine steirische Familie nicht schlecht: Wespen, die sich ursprünglich nur im Jalosiekasten aufgehalten hatten, hatten es sich im Schlafzimmer gemütlich gemacht. Zum Glück war Stefan Kollmann zur Stelle: „Gefährlich wird es, wenn man selbst herumhantiert. Immer wieder rufen mich Kunden an, die gerade von der Intensivstation kommen. Schädlingsbekämpfung ist zu recht ein reglementiertes Meistergewerbe – wir haben die Ausbildung und die Wirkstoffe“, so der Landesinnungsmeister-Stellvertreter.