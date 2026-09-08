Frau gebissen? Skandal um NFL-Star Nacua

LA-Rams-Star Puka Nacua wird wegen eines mutmaßlichen Biss-Vorfalls am Neujahrstag auf Schadenersatz verklagt! Eine Frau wirft dem 25-Jährigen vor, sie in die Schulter gebissen und zudem antisemitische Beleidigungen von sich gegeben zu haben. Angesichts einer drohenden NFL-Sperre zeigt sich der Wide Receiver nun einsichtig ...