Briten zahlen Rekordzinsen für neue Schulden

Starke Nachfrage nach Anleihe

Die Anleihe stieß bei Investoren auf eine starke Nachfrage. Anleger gaben Gebote im Volumen von mehr als 85 Milliarden Pfund ab (etwa 99 Milliarden Euro). „Die heutige Emission zeigt, dass die Nachfrage nach Staatsanleihen bei diesen Renditen weiterhin robust ist“, sagte Matthew Amis, Investmentdirektor beim Vermögensverwalter Aberdeen Investments. Eine schwach nachgefragte Emission hätte den Druck auf die Anleiherenditen und damit auf die Staatsfinanzen weiter erhöht. Als Konsortialführer der Transaktion fungierten unter anderem die Bank of America, Goldman Sachs und J.P. Morgan.