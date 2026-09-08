„Wichtige Nachricht!“ Vonn wendet sich an Fans

„Meldet auch diese Person“

„Wenn ihr eine Nachricht, einen Kommentar oder irgendeine andere Form der Kontaktaufnahme von einem anderen Konto erhaltet, das vorgibt, ich zu sein, dann wisst bitte, dass ich das nicht bin. Wenn ihr eine Nachricht von jemandem erhaltet, der behauptet, Teil meines Teams zu sein, dann ist das nicht der Fall. Meldet auch diese Personen“, warnt die US-Amerikanerin weiter.