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„Wäre sehr dankbar“

„Wichtige Nachricht!“ Vonn wendet sich an Fans

Ski Alpin
08.09.2026 13:31
Lindsey Vonn hat eine „wichtige Nachricht“ für all ihre Fans.
Lindsey Vonn hat eine „wichtige Nachricht“ für all ihre Fans.(Bild: Krone-Collage/AFP/MARCO BERTORELLO, screenshot/instagram_lindseyvonn)
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Von krone Sport

Lindsey Vonn hat sich auf ihren Social-Media-Kanälen an alle Fans und Follower gewendet um auf ein „wichtiges Thema“ aufmerksam zu machen. Die US-Amerikanerin warnt in einem Video vor gefälschten Profilen, die behaupten aus dem Umfeld der Ski-Queen zu sein oder gar versuchen ihre eigene Identität zu stehlen, um damit an Geld zu gelangen. Das Problem habe sich zuletzt „weiter ausgebreitet“. 

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„Leider wurde ich kürzlich darauf aufmerksam gemacht, dass es eine Reihe von Social-Media-Konten gibt, die sich als ich ausgeben, und es scheint, als hätte sich dieses Problem weiter ausgebreitet“, schreibt die Ski-Queen zu einem Video, in dem sie ihre Follower und Fans vor dieser Gefahr warnt. 

Dabei seien nicht nur ihre eigenen Konten betroffen. „Es gibt auch Konten, die vorgeben, meine Familienmitglieder zu sein“, so die Ausnahmeathletin, die anschließend appelliert: „Bitte beachtet, dass ich niemals jemanden über eines meiner Konten um Geld, Spenden, Geschenke oder persönliche Informationen bitten oder privat kontaktieren werde.“

„Meldet auch diese Person“
„Wenn ihr eine Nachricht, einen Kommentar oder irgendeine andere Form der Kontaktaufnahme von einem anderen Konto erhaltet, das vorgibt, ich zu sein, dann wisst bitte, dass ich das nicht bin. Wenn ihr eine Nachricht von jemandem erhaltet, der behauptet, Teil meines Teams zu sein, dann ist das nicht der Fall. Meldet auch diese Personen“, warnt die US-Amerikanerin weiter. 

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Am Ende bittet sie schließlich auch um Mithilfe der Fans: Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen würdet, gefälschte Konten oder Konten, die sich als mich ausgeben, direkt bei den Plattformen zu melden, damit diese überprüft und entfernt werden können.Vielen Dank an euch alle für eure anhaltende Unterstützung, und bitte achtet auf eure Sicherheit im Internet.“

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