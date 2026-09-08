Mission Olymp – LASK ohne Angst vor Athens Göttern

Große Kulisse und Namen hin oder her: Österreichs Doublesieger will bei der Premiere in der Champions League gegen AEK Athen so offensiv auftreten wie in der heimischen Liga. Auch wenn sich den Linzern gefühlt der gesamte Olymp in den Weg stellt.
Dort, wo einst Zeus seine Blitze schleuderte, soll heute der LASK einschlagen! Bei seiner Champions-League-Premiere wartet auf Österreichs Doublesieger in Athen nicht bloß AEK. Gefühlt stellt sich den Linzern der gesamte Olymp in den Weg. Die Bühne könnte größer kaum sein: Hexenkessel, 32.000 Fanatiker und ein griechischer Meister, der durchaus auch mit Fußball-Göttern gespickt ist. Da darf man vor dem Königsklassen-Auftakt ruhig ein wenig mythologisch übertreiben:
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