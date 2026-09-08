Mission Olymp – LASK ohne Angst vor Athens Göttern

Dort, wo einst Zeus seine Blitze schleuderte, soll heute der LASK einschlagen! Bei seiner Champions-League-Premiere wartet auf Österreichs Doublesieger in Athen nicht bloß AEK. Gefühlt stellt sich den Linzern der gesamte Olymp in den Weg. Die Bühne könnte größer kaum sein: Hexenkessel, 32.000 Fanatiker und ein griechischer Meister, der durchaus auch mit Fußball-Göttern gespickt ist. Da darf man vor dem Königsklassen-Auftakt ruhig ein wenig mythologisch übertreiben: