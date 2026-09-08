Football-Europa hat nach dieser Saison Redebedarf

„Es ist nicht die Zeit, um über solche Dinge zu reden“, meinte Ben Holmes, der Quarterback der Vienna Vikings, nach dem Triumph über Wroclaw im Finale der American Football League Europe AFLE angesprochen auf seine Zukunft. Ob der 31-Jährige eine weitere Saison in Wien anhängt, ist eine der großen offenen Fragen nach der ersten Spielzeit mit zwei parallel geführten Semi-Pro-Ligen in Europa.