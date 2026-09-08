Football-Europa hat nach dieser Saison Redebedarf

Bevor die Football-Saison der NFL Fahrt aufnimmt, ist jene in Europa mit dem Finale der AFLE zu Ende gegangen. Nach dem fulminanten Triumph der Vienna Vikings sind viele Fragen bezüglich der Zukunft des American Football in Europa offen.
„Es ist nicht die Zeit, um über solche Dinge zu reden“, meinte Ben Holmes, der Quarterback der Vienna Vikings, nach dem Triumph über Wroclaw im Finale der American Football League Europe AFLE angesprochen auf seine Zukunft. Ob der 31-Jährige eine weitere Saison in Wien anhängt, ist eine der großen offenen Fragen nach der ersten Spielzeit mit zwei parallel geführten Semi-Pro-Ligen in Europa.
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