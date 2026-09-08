Bleiburg entzaubert Treibach – knapper WAC-Sieg!

Erste Niederlage für Leader Treibach in der laufenden Meisterschaft der Regionalliga Süd-Kärnten! Die Schwaighofer-Elf musste sich Bleiburg mit 1:3 geschlagen geben. Für den Liganeuling war es der erste Erfolg in der neuen Saison. Bereits heute geht es mit dem Spiel Velden gegen Austria Klagenfurt weiter – live bei uns auf fan.at. Die bisherigen Highlights der Runde gibt es bei uns im Video.