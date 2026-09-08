Sechs Megafusionen sollen Europa voranbringen

Während die USA mit aggressiver Handelspolitik und China mit massiver Förderung eigener Industrien wie Künstlicher Intelligenz und Rohstoffen vorpreschen, hinkt Europa hinterher. Das Wirtschaftswachstum der EU lag im vergangenen Jahrzehnt weit hinter den beiden Supermächten zurück (siehe Grafik). „Als Europäer spürt man den Druck zwischen Ost und West heute stärker als je zuvor“, sagt der Österreicher Mike Doustdar, CEO des dänischen Pharmariesen Novo Nordisk. Nun reagiert die EU.