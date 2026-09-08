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Gegen USA und China

Sechs Megafusionen sollen Europa voranbringen

Wirtschaft
08.09.2026 08:45
Europa gerät im Vergleich zu USA und China wirtschaftlich immer mehr ins Hintertreffen. Brüssel ...
Europa gerät im Vergleich zu USA und China wirtschaftlich immer mehr ins Hintertreffen. Brüssel will deshalb mehr echte Großkonzerne ermöglichen.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Vergil Siegl
Von Vergil Siegl

Sie sind die neuen Giganten der Weltwirtschaft: Apple, Microsoft, Nvidia und Alphabet. Gemeinsam sind die vier US-Konzerne an der Börse fast so viel wert wie die 600 größten europäischen Unternehmen zusammen. Ein alarmierendes Zeichen – und ein Weckruf für Brüssel.

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Während die USA mit aggressiver Handelspolitik und China mit massiver Förderung eigener Industrien wie Künstlicher Intelligenz und Rohstoffen vorpreschen, hinkt Europa hinterher. Das Wirtschaftswachstum der EU lag im vergangenen Jahrzehnt weit hinter den beiden Supermächten zurück (siehe Grafik). „Als Europäer spürt man den Druck zwischen Ost und West heute stärker als je zuvor“, sagt der Österreicher Mike Doustdar, CEO des dänischen Pharmariesen Novo Nordisk. Nun reagiert die EU.

Brüssel will jetzt mehr große Übernahmen ermöglichen, um mit „europäischen Champions“ gegen die Riesen aus den USA und China mithalten zu können. Sechs Megafusionen könnten den Kontinent voranbringen.

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