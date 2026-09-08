Plötzlich stand Fremder in Klo von Wiener Ehepaar

Dieses stille Örtchen war am Montagabend alles andere als still: Eine 58-jährige Wienerin wurde durch ein lautes Geräusch aus ihrer Toilette aufgeschreckt. Als sie nach dem Rechten sah, wartete dort eine mehr als ungewöhnliche Überraschung – ein völlig fremder Mann stand im Raum.
Wie sich herausstellte, dürfte der 39-jährige Eindringling einen äußerst eigenwilligen Weg in die Wohnung gewählt haben. Laut Polizei gelangte der Österreicher zunächst über den Innenhof des Hauses und anschließend durch das Toilettenfenster ins Innere.
Ehepaar hielt Mann in Wohnung fest
Die Wohnungsbesitzerin und ihr Ehemann ließen sich von dem unerwarteten WC-Besucher allerdings nicht einschüchtern. Gemeinsam hielten sie den Mann fest und alarmierten die Polizei. Wenig später übernahmen die Beamten den ungebetenen Gast.
Den Polizisten fiel rasch auf, dass der 39-Jährige offenbar ordentlich Alkohol intus hatte. Ein Alkovortest bestätigte den Verdacht: stolze 2,2 Promille.
Eindringling befindet sich in polizeilicher Anhaltung
Warum der Mann ausgerechnet durch das Toilettenfenster in die fremde Wohnung kletterte, ist vorerst unklar. Viel Zeit, über seinen ungewöhnlichen Einstieg nachzudenken, dürfte er nun jedenfalls haben: Der 39-Jährige befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.
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