Pisa-Studie: Wieso Kompetenz von Schülern sinkt

Keine eindeutigen Antworten gibt es in Sachen der Auswirkungen des KI-Einsatzes – auch hier muss offenbar differenziert werden, wie dieses Tool verwendet wird. Jugendliche, die eigenen Angaben zufolge keine KI verwendeten, um einen Text für Hausaufgaben zu entwerfen, schnitten etwa besser ab als Gleichaltrige, die dies taten. Gleichzeitig zeigte sich aber auch, dass jene, die KI zwar regelmäßig, aber nicht allzu häufig für allgemeine Zwecke nutzten (also nicht, um sich etwa eine Hausübung damit schreiben zu lassen), ähnliche Ergebnisse erzielten wie jene, die sie nicht nutzten. Wer KI regelmäßig für solche nicht-spezifische Aufgaben nutzte sowie in der Schule die Möglichkeit hatte, KI-Skills zu entwickeln, schnitt sogar besser ab – diese Chance haben wiederum im Regelfall aber nur Jugendliche aus sozioökonomisch vorteilhaften Verhältnissen.