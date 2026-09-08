Wo Haas und Herzog gratulieren und Real kommt

Trotz des bitteren Abstiegs in die letzte Klasse gab es beim SV St. Gallen im Sommer einiges zu feiern. Warum im Gesäuse plötzlich ein internationaler Wind wehte und sich der „Verein der Runde“ jetzt wieder nach oben schießen will.
Freud und Leid liegen im Fußball oft nur wenige Tage auseinander. Das musste heuer auch der SV St. Gallen zur Kenntnis nehmen. Während man mitten in den Vorbereitungen für das Fest zum 90. Geburtstag steckte, war der Abstiegskampf am 31. Mai nach einem 1:2 in Gröbming verloren, der bittere Gang in die 1. Klasse Enns Gewissheit.
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