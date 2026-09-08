Wo Haas und Herzog gratulieren und Real kommt

Freud und Leid liegen im Fußball oft nur wenige Tage auseinander. Das musste heuer auch der SV St. Gallen zur Kenntnis nehmen. Während man mitten in den Vorbereitungen für das Fest zum 90. Geburtstag steckte, war der Abstiegskampf am 31. Mai nach einem 1:2 in Gröbming verloren, der bittere Gang in die 1. Klasse Enns Gewissheit.