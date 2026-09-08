Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brisante Pläne für ORF

Stiftungsrat neu, Auftrag neu, Haushaltsabgabe weg

Innenpolitik
08.09.2026 13:55
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Haushaltsabgabe streichen, Stiftungsrat zumindest in seiner jetzigen Form streichen, öffentlich-rechtlichen Auftrag neu definieren: Jetzt geht die Kanzlerpartei ÖVP in Sachen ORF in die Offensive. Vor dem von SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler für diese Woche einberufenen sogenannten „ORF-Zukunftsforum“ legt die Volkspartei ein klar umrissenes Positionspapier vor. Ein Paket, das es in sich hat.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Denn in Frage gestellt wird in diesem unter Leitung des neuen Partei-Generalsekretärs und Mediensprecher Markus Gstöttner erstellten Reformpapier beinahe alles. Vor allem die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Senders: Sparsamer muss diese sein, da legt man sich fest. Und kann sich auf dem Weg dahin die Streichung der Haushaltsabgabe vorstellen – „zugunsten einer dem Verfassungs- und Unionsrecht entsprechenden stabilen, langfristigen und angemessenen, aber betragsmäßig entsprechend angepassten budgetfinanzierten Lösung“, wie es heißt. Die Alternative zu dieser Art der künftigen ORF-Finanzierung wäre eine zumindest reduzierte Haushaltsabgabe.

Weniger Geld, mehr „Public Value“
Mit weniger Geld müsste der ORF in jedem Fall auskommen, weil sich die ÖVP auch für einen enger gefassten öffentlich-rechtlichen Auftrag ausspricht. Der ORF brauche eine „präzise, kompakte und zeitgemäße Definition des öffentlich-rechtlichen Auftrags“ und eine klare Abgrenzung zwischen jenen Leistungen, die der ORF als öffentlich-rechtlicher Anbieter erbringen soll, und jenen, die der freie Medienmarkt abdeckt. Heißt: Im Mittelpunkt stehen sollen künftig jene Angebote, in einen ein besonderer sogenannter „Public Value“ besteht – besonders „Information, Bildung, Kultur, Sport , Regionalität, österreichische Identität, Objektivität, Meinungsvielfalt und allgemeine Empfangbarkeit“.

Kein Auftrag für Spaßfernsehen
Es gilt die Gegenprobe: Für 1000 Mal abgespielte US-Serien, Trash-Inhalte aller Art und anderen Unsinn besteht künftig kein „öffentlich-rechtlicher Auftrag“ mehr, gibt es also auch kein Geld mehr.

Weitreichende Reformvorschläge für den ORF seitens der ÖVP – auf Reaktionen der ...
Weitreichende Reformvorschläge für den ORF seitens der ÖVP – auf Reaktionen der Regierungspartner darf man gespannt sein.(Bild: APA/Harald Schneider, Krone KREATIV)

Stiftungsrat reduzieren oder zerschlagen
Weitreichend sind auch die Reformvorschläge in der Organisation der ORF-Aufsichts- und Leitungsgremien. Der Stiftungsrat in seiner aktuellen Form wird reduziert oder zerschlagen. Ein wesentlich kleineres Gremium soll künftig „die demokratische und gesellschaftliche Rückkoppelung des ORF gewährleisten“, wird formuliert. Wobei betont wird, dass dieser „Stiftungsrat neu“ im Gegensatz zum derzeitigen 35-köpfigen Rat nicht in die operative Unternehmensführung eingreifen dürfe.

Lesen Sie auch:
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
„Krone“-Kommentar
Parteien, hört die Signale – sonst ist es zu spät
08.09.2026
786.000 schauten zu
Kickl „Quotenkaiser“ bei ORF-„Sommergesprächen“
08.09.2026

Dieser neue Rat würde nicht wie bisher die ORF-Spitze vom Generaldirektor abwärts bestellen, sondern lediglich für die Bestellung der Mitglieder eines neuen Aufsichtsrates zuständig sein – „nach klaren Qualitäts- und Unvereinbarkeitskriterien“. Der mit acht bis zwölf Köpfen besetzte neue Aufsichtsrat – „ausgewählt nach transparenten fachlichen Kriterien“ – wäre für Unternehmensaufsicht sowie die Bestellung, Beratung und Kontrolle des Vorstands zuständig.

Kein „General“ mehr
Weit gehen die ÖVP-Vorstellungen auch, was die unmittelbare operative Führung des ORF betrifft. Nicht wie bisher – und gerade noch rasch vom alten Stiftungsrat bestellt – ein Generaldirektor als Allein-Spitze soll den Küniglberg regieren, sondern ein dreiköpfiger Vorstand mit klar definierten Verantwortungsbereichen. Damit würden, wie es richtigerweise heißt, „Entscheidungen auf mehrere Schultern verteilt“.

Zusammenarbeit mit anderen Medien
Ebenfalls ein interessanter Punkt im ÖVP-Paket: Der ORF soll künftig die Zusammenarbeit mit anderen österreichischen Medien deutlich ausbauen. Auch da formuliert man konkrete Punkte, in denen das verwirklicht werden soll.

Zitat Icon

Wir wolle eine Struktur, die internationalen Standards gerecht wird, geringere Kosten für die Öffentlichkeit und verlässliche, objektive Berichterstattung.

ÖVP-Mediensprecher Markus Gstöttner

Bild: Eva Manhart

„Wir wollen einen ORF, der modern, effizient und regional verwurzelt ist“, erklärt ÖVP-Mediensprecher Markus Gstöttner die Motive für das umfassende Positionspapier. Und ergänzt: „Dazu gehören eine Unternehmensstruktur, die internationalen Standards gerecht wird, geringere Kosten für die Öffentlichkeit und verlässliche, objektive Berichterstattung aus Österreich und der ganzen Welt.“

Wie reagieren die Regierungspartner?
Was dem neuen Generalsekretär und Mediensprecher vor allem auch wichtig ist: „Der ORF soll Partner der privaten Medienlandschaft sein – denn im internationalen Wettbewerb müssen wir die vierte Säule in Österreich gemeinsam schützen.“ Dafür wird er einigen Applaus einheimsen. Auf Reaktionen der ÖVP-Regierungspartner darf man gespannt sein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
08.09.2026 13:55
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
ÖVPORF
VizekanzlerSport
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
223.549 mal gelesen
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Innenpolitik
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
103.095 mal gelesen
Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...
Außenpolitik
Nach CDU-Wahlschock: Merz mit klarer Ansage an AfD
93.400 mal gelesen
Für Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (CDU) wird es innenpolitisch immer bedrohlicher.
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
3972 mal kommentiert
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Innenpolitik
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
3143 mal kommentiert
Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...
Deutschland
Was, wenn wirklich niemand mit AfD regieren will?
1942 mal kommentiert
Große Freude bei den AfD-Parteichefs nach dem Wahlerfolg – mit wem die Partei regieren soll, ist ...
Mehr Innenpolitik
„Störaktion der FPÖ“
Buhrufe für Meinl-Reisinger am Altausseer Kirtag
Diskutieren Sie mit!
Kickl im ORF: Darf man im Fernsehen so auftreten?
Brisante Pläne für ORF
Stiftungsrat neu, Auftrag neu, Haushaltsabgabe weg
Kreml will sich rächen
Spionage: Ungarn weist russische Diplomaten aus
786.000 schauten zu
Kickl „Quotenkaiser“ bei ORF-„Sommergesprächen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf