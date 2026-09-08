Stiftungsrat neu, Auftrag neu, Haushaltsabgabe weg

Weniger Geld, mehr „Public Value“

Mit weniger Geld müsste der ORF in jedem Fall auskommen, weil sich die ÖVP auch für einen enger gefassten öffentlich-rechtlichen Auftrag ausspricht. Der ORF brauche eine „präzise, kompakte und zeitgemäße Definition des öffentlich-rechtlichen Auftrags“ und eine klare Abgrenzung zwischen jenen Leistungen, die der ORF als öffentlich-rechtlicher Anbieter erbringen soll, und jenen, die der freie Medienmarkt abdeckt. Heißt: Im Mittelpunkt stehen sollen künftig jene Angebote, in einen ein besonderer sogenannter „Public Value“ besteht – besonders „Information, Bildung, Kultur, Sport , Regionalität, österreichische Identität, Objektivität, Meinungsvielfalt und allgemeine Empfangbarkeit“.

Kein Auftrag für Spaßfernsehen

Es gilt die Gegenprobe: Für 1000 Mal abgespielte US-Serien, Trash-Inhalte aller Art und anderen Unsinn besteht künftig kein „öffentlich-rechtlicher Auftrag“ mehr, gibt es also auch kein Geld mehr.