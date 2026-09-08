Prinz George startet ins Abenteuer Eton College

Fotos zeigen die Nummer Zwei in der britischen Thronfolge an seinem ersten Tag gemeinsam mit Prinzessin Kate und Prinz William auf dem Weg auf das berühmte Schulgelände. Durch das geschwungene Haupttor hindurch, vorbei an roten Backsteinziegeln. Da es regnete, schützte sich die sichtlich stolze Mama mit ihrem Schirm, während die Prinzen neben ihr hergingen.