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Königlicher Schulstart

Prinz George startet ins Abenteuer Eton College

Royals
08.09.2026 13:27
Prinz George (13) kommt gemeinsam mit seinen Eltern Prinz William und Prinzessin Kate zu seinem ...
Prinz George (13) kommt gemeinsam mit seinen Eltern Prinz William und Prinzessin Kate zu seinem ersten Schultag am Eton College. Für den künftigen König beginnt damit ein neuer Lebensabschnitt im berühmten Elite-Internat westlich von London.(Bild: AP/Adrian Dennis)
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Von krone.at

Für Prinz George (13) hat ein spannendes Kapitel begonnen: Der älteste Sohn von Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) besucht ab sofort das prestigeträchtige Eton College. Trotz des trüben Regenwetters wirkte der junge Prinz am Dienstag entspannt und fröhlich, als in Begleitung seiner Eltern in seiner neuen Schule eintraf.

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Fotos zeigen die Nummer Zwei in der britischen Thronfolge an seinem ersten Tag gemeinsam mit Prinzessin Kate und Prinz William auf dem Weg auf das berühmte Schulgelände. Durch das geschwungene Haupttor hindurch, vorbei an roten Backsteinziegeln. Da es regnete, schützte sich die sichtlich stolze Mama mit ihrem Schirm, während die Prinzen neben ihr hergingen.

Vater und Sohn zeigten sich im Partnerlook. Beide trugen dunkle Anzüge und blaue Krawatten. 

Prinzessin Kate und Prinz William haben ihren Sohn am ersten Tag nach Eton begleitet. Der junge ...
Prinzessin Kate und Prinz William haben ihren Sohn am ersten Tag nach Eton begleitet. Der junge Prinz wirkt sichtlich gut gelaunt.(Bild: AP/Adrian Dennis)

Handschlag zum Schulstart
Prinz George wurde bei seiner Ankunft am Eton College von Schulleiter Simon Henderson und Provost Sir Nicholas Coleridge begrüßt.

„Willkommen. Viel Glück. Genieß es“, sagte Henderson zu dem 13-Jährigen. Nach dem kurzen Fototermin soll George seine Schulzeit nun weitgehend abseits der Öffentlichkeit verbringen. Ganz so, wie es bereits bei seinem Vater Prinz William in Eton der Fall war.

Während die Prinzessin in einem petrolfarbenen Kleid strahlte, trugen die Prinzen dunkel Anzüge ...
Während die Prinzessin in einem petrolfarbenen Kleid strahlte, trugen die Prinzen dunkel Anzüge und blaue Krawatten.(Bild: AFP/ADRIAN DENNIS)
Prinz George wurde bei seiner Ankunft am Eton College von Schulleiter Simon Henderson und ...
Prinz George wurde bei seiner Ankunft am Eton College von Schulleiter Simon Henderson und Provost Sir Nicholas Coleridge begrüßt.(Bild: AFP/ADRIAN DENNIS)

Die traditionsreiche Eliteschule liegt nur wenige Minuten von den Wohnsitzen der britischen Königsfamilie entfernt. Für den jungen Prinzen bedeutet das: Internatsleben statt Jugendzimmer, seine Familie ist aber nicht weit weg.

Prinzessin Kate und Prinz William sollen sich im vergangenen Jahr viele Schulen für George ...
Prinzessin Kate und Prinz William sollen sich im vergangenen Jahr viele Schulen für George angeschaut haben, bevor sie sich für William früheres Internat entschieden.(Bild: AFP/ADRIAN DENNIS)

„Häuser“ wie bei „Harry Potter“
In Eton lebt George in einem der insgesamt 25 Wohnhäuser des weitläufigen Campus. Rund 54 Burschen wohnen jeweils gemeinsam in einem Haus, die Internatsschüler, also auch George, haben Einzelzimmer. Sein Vater, Prinz William, war während seiner Schulzeit im Manor House untergebracht.

Das traditionsreiche Eton College bei Windsor: Hier beginnt Prinz George mit 13 Jahren seine ...
Das traditionsreiche Eton College bei Windsor: Hier beginnt Prinz George mit 13 Jahren seine Zeit als Internatsschüler. Schon sein Vater Prinz William und sein Onkel Prinz Harry besuchten die berühmte Eliteschule.(Bild: APA-Images / REUTERS / Jack Taylor)
Georges Vater, Prinz William, lebte während seiner Internatszeit im Manor House.
Georges Vater, Prinz William, lebte während seiner Internatszeit im Manor House.(Bild: APA-Images / REUTERS / Toby Melville)

Strenge Regeln und Traditionen
Am Elite-Internat gelten strenge Regeln und jahrhundertealte Traditionen.

Dazu gehört auch die berühmte Schuluniform. George wird wie seine Mitschüler einen schwarzen Frack, eine Weste, gestreifte Hosen und eine weiße Krawatte tragen. Besonders streng geht es im ersten Jahr bei der Handynutzung zu: Smartphones sind verboten. Stattdessen bekommen die Schüler einfache Tastenhandys.

Für den sportbegeisterten Prinzen dürfte Eton allerdings auch einiges zu bieten haben. Neben einem umfangreichen Unterrichtsangebot verfügt die Schule über zahlreiche Möglichkeiten für Sport und Freizeit.

Billig ist das königliche Internatsleben nicht. Die Schulgebühren sollen sich auf rund 63.000 bis 70.000 Pfund pro Jahr belaufen – umgerechnet etwa 75.000 Euro. Gleichzeitig wurde rund um Georges Ankunft besonders auf seine Sicherheit und Privatsphäre geachtet.

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Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen und Hinweisschilder, darunter Fotoverbote, sollen verhindern, dass der Thronfolger zu sehr ins Visier der Öffentlichkeit gerät.

Sowohl sein Vater Prinz William (hier an seinem ersten Tag) als auch sein Onkel Prinz Harry ...
Sowohl sein Vater Prinz William (hier an seinem ersten Tag) als auch sein Onkel Prinz Harry besuchten einst das Eton College.(Bild: APA-Images / PA / John Stillwell)

Mit seiner Wahl setzt George eine Familientradition fort. Sowohl sein Vater Prinz William als auch sein Onkel Prinz Harry (41) besuchten einst das Eton College.

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