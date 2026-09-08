Prinz George startet ins Abenteuer Eton College

Für Prinz George (13) hat ein spannendes Kapitel begonnen: Der älteste Sohn von Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) besucht ab sofort das prestigeträchtige Eton College. Trotz des trüben Regenwetters wirkte der junge Prinz am Dienstag entspannt und fröhlich, als in Begleitung seiner Eltern in seiner neuen Schule eintraf.
Fotos zeigen die Nummer Zwei in der britischen Thronfolge an seinem ersten Tag gemeinsam mit Prinzessin Kate und Prinz William auf dem Weg auf das berühmte Schulgelände. Durch das geschwungene Haupttor hindurch, vorbei an roten Backsteinziegeln. Da es regnete, schützte sich die sichtlich stolze Mama mit ihrem Schirm, während die Prinzen neben ihr hergingen.
Vater und Sohn zeigten sich im Partnerlook. Beide trugen dunkle Anzüge und blaue Krawatten.
Handschlag zum Schulstart
Prinz George wurde bei seiner Ankunft am Eton College von Schulleiter Simon Henderson und Provost Sir Nicholas Coleridge begrüßt.
„Willkommen. Viel Glück. Genieß es“, sagte Henderson zu dem 13-Jährigen. Nach dem kurzen Fototermin soll George seine Schulzeit nun weitgehend abseits der Öffentlichkeit verbringen. Ganz so, wie es bereits bei seinem Vater Prinz William in Eton der Fall war.
Die traditionsreiche Eliteschule liegt nur wenige Minuten von den Wohnsitzen der britischen Königsfamilie entfernt. Für den jungen Prinzen bedeutet das: Internatsleben statt Jugendzimmer, seine Familie ist aber nicht weit weg.
„Häuser“ wie bei „Harry Potter“
In Eton lebt George in einem der insgesamt 25 Wohnhäuser des weitläufigen Campus. Rund 54 Burschen wohnen jeweils gemeinsam in einem Haus, die Internatsschüler, also auch George, haben Einzelzimmer. Sein Vater, Prinz William, war während seiner Schulzeit im Manor House untergebracht.
Strenge Regeln und Traditionen
Am Elite-Internat gelten strenge Regeln und jahrhundertealte Traditionen.
Dazu gehört auch die berühmte Schuluniform. George wird wie seine Mitschüler einen schwarzen Frack, eine Weste, gestreifte Hosen und eine weiße Krawatte tragen. Besonders streng geht es im ersten Jahr bei der Handynutzung zu: Smartphones sind verboten. Stattdessen bekommen die Schüler einfache Tastenhandys.
Für den sportbegeisterten Prinzen dürfte Eton allerdings auch einiges zu bieten haben. Neben einem umfangreichen Unterrichtsangebot verfügt die Schule über zahlreiche Möglichkeiten für Sport und Freizeit.
Billig ist das königliche Internatsleben nicht. Die Schulgebühren sollen sich auf rund 63.000 bis 70.000 Pfund pro Jahr belaufen – umgerechnet etwa 75.000 Euro. Gleichzeitig wurde rund um Georges Ankunft besonders auf seine Sicherheit und Privatsphäre geachtet.
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen und Hinweisschilder, darunter Fotoverbote, sollen verhindern, dass der Thronfolger zu sehr ins Visier der Öffentlichkeit gerät.
Mit seiner Wahl setzt George eine Familientradition fort. Sowohl sein Vater Prinz William als auch sein Onkel Prinz Harry (41) besuchten einst das Eton College.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.