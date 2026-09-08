Kickl „Quotenkaiser“ bei ORF-„Sommergesprächen“

Hafenecker: „Themenauswahl durch den ORF war unterirdisch!“

FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker ist dennoch nicht zufrieden. Ihm war die Themenauswahl bei der gestrigen Sendung ein Dorn im Auge. „Der ORF hat gestern beim Sommergespräch mit Herbert Kickl die große Chance verpasst, mit dem Obmann der stimmenstärksten Partei über jene Themen zu sprechen, die wirklich von Bedeutung sind. Stattdessen wurden Orchideenthemen wie die auch vom ORF ursprünglich mitkonstruierte und nun ausschließlich vom linken ,Standard‘ weiter am Leben erhaltene Story zu Identitären Länge mal Breite aufgetischt“, wetterte er am Dienstag.