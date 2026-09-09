Die stille Kraft der Beharrlichkeit

In der deutschen Sprache gibt es eine Reihe von Bezeichnungen, die Charaktereigenschaften benennen, welche, wie es scheint, immer mehr in Vergessenheit geraten. Sei es, dass die Begriffe selbst aus der Mode geraten sind, sei es, dass der Inhalt dieser Charaktereigenschaften obsolet geworden ist. Das alte Wort Beharrlichkeit ist so ein Begriff, und es lohnt sich, diesem vielsagenden und schillernden Wort ein wenig auf die Spur zu kommen.