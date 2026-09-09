Soziales Engagement als eine Orientierungshilfe

Sie beweisen gesellschaftliches Engagement und sammeln gleichzeitig wertvolle Einblicke in den Beruf: Sophia Horak (19) und Emma Palk (20) absolvieren seit Oktober des Vorjahres ein Freiwilliges Soziales Jahr im Pflege- und Betreuungszentrum Korneuburg in Niederösterreich.
Hier unterstützen die jungen Frauen bei diversen Aktivitäten mit den Bewohnern, gestalten Veranstaltungen mit oder verbringen einfach Zeit mit den Senioren. Und die beiden sind mit ihrem sozialen Engagement nicht die Einzigen.
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