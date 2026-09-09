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Starkes Gewitter sorgt für Feuerwehreinsätze

Vorarlberg
09.09.2026 10:08
Die Freiwillige Feuerwehr Höchst rückte insgesamt fünfmal aus. Auch in anderen Landesteilen kam ...
Die Freiwillige Feuerwehr Höchst rückte insgesamt fünfmal aus. Auch in anderen Landesteilen kam es zu Einsätzen aufgrund des Unwetters.(Bild: Feuerwehr Höchst)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein heftiges Unwetter fegte am Dienstagabend über das Rheindelta. Die Feuerwehren mussten wiederholt ausrücken, um blockierte Straßen und Wege von Geäst zu befreien. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

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Kurz vor 21.30 Uhr zog die Gewitterfront über das Gemeindegebiet von Höchst hinweg. Rasch gingen bei der Rettungsleitstelle die ersten Meldungen über unpassierbare Verkehrswege ein. Fünfmal rückten die ehrenamtlichen Helfer im Zuge des kurzen aber heftigen Gewitters aus.

Ganze Bäume wurden durch den Sturm umgerissen.
Ganze Bäume wurden durch den Sturm umgerissen.(Bild: Feuerwehr Höchst)
Die Feuerwehr war in mehreren Ortsteilen der Rheintalgemeinde im Einsatz.
Die Feuerwehr war in mehreren Ortsteilen der Rheintalgemeinde im Einsatz.(Bild: Feuerwehr Höchst)
Umgestürzte Bäume und abgebrochenes Geäst verlegte Straßen und Radwege.
Umgestürzte Bäume und abgebrochenes Geäst verlegte Straßen und Radwege.(Bild: Feuerwehr Höchst)

Garagendach beschädigt
In der Gaißauer Straße brach ein Baum auf halber Höhe ab und krachte direkt auf die Landesstraße 19. Andernorts stürzte ein Baum auf einen Radweg und beschädigte dabei das Dach einer angrenzenden Garage.

Ebenso kam es auf dem Fahrradweg in Richtung Gaißau, im Neufeld sowie in der Rohrstraße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen durch entwurzelte Bäume und abgebrochenes Geäst.

Fahrbahnen zügig geräumt
Die Florianis arbeiteten die Einsatzstellen routiniert nacheinander ab. Mit Kettensägen zerkleinerten die 38 angerückten Feuerwehrmänner und -frauen das Holz und legten die Straßen frei. Insgesamt standen vier Fahrzeuge im Arbeitseinsatz. 

Auch in anderen Landesteilen, vor allem in der Region zwischen Dornbirn und Frastanz, kam es zu weiteren Feuerwehreinsätzen.

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