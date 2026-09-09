Starkes Gewitter sorgt für Feuerwehreinsätze

Kurz vor 21.30 Uhr zog die Gewitterfront über das Gemeindegebiet von Höchst hinweg. Rasch gingen bei der Rettungsleitstelle die ersten Meldungen über unpassierbare Verkehrswege ein. Fünfmal rückten die ehrenamtlichen Helfer im Zuge des kurzen aber heftigen Gewitters aus.